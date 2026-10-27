Gamarra, sobre retrasos infraestructuras en La Rioja; "Si no había 'mordida' mediante, al cajón de proyectos perdidos"

La candidata número 1 del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra. - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha lamentado la situación que vive nuestra comunidad autónoma en cuanto a infraestructuras destacando que, "en estos años de Sanchismo, si no había 'mordida' mediante, pasábamos al cajón de los proyectos perdidos".

Gamarra ha hecho estas declaraciones durante la presentación de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado en el parque Felipe VI de Logroño, un sitio escogido "no por casualidad", sino como ejemplo de "coordinación y colaboración entre administraciones" con el que se consiguió el soterramiento del ferrocarril en la ciudad.

Una gran obra -recuerda Gamarra- que fue posible "entre tres administraciones". Ésto es, ha dicho, "lo que el PP reivindica, el entendimiento y el acuerdo para que a La Rioja le vaya bien".

Todo ello frente a 'las mordidas' que "se han pagado puntualmente a cambio de obra pública. A eso se ha dedicado el Ministerio de Fomento. Y hoy, un ministro de Fomento duerme en la cárcel, condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo".

"RETRASOS Y ABANDONOS"

Y mientras tanto, se pregunta; "¿Qué ha ocurrido con los riojanos?. Lo único que hemos vivido han sido retrasos y abandonos. Las infraestructuras que necesitamos están paralizadas o retrasadas".

Lo único que ha funcionado, reitera, han sido "las 'mordidas' y las comisiones para un ministro y sus amigos a cambio de la obra pública en nuestra comunidad autónoma. Parece ser que si no había mordida mediante, pasábamos al cajón de los proyectos perdidos".

Esto es lo que desde el PP "queremos cambiar. Queremos recuperar el espíritu de la colaboración que permita avanzar a nuestra comunidad autónoma desde la limpieza y la decencia", ha sentenciado Gamarra.