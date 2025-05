García dice que en La Rioja al apagón se sumó un "apagón de liderazgo" y Capellán le acusa de "carroñear políticamente"

Moreno le espeta al presidente ese día "más que una nefasta gestión se dio una ausencia de gestión"

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, afirma que el día del apagón eléctrico, el 28 de abril de 2025, en La Rioja se dio también un "apagón de liderazgo" por parte del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán. Éste último, por su parte, le ha acusado de "carroñear políticamente" al líder socialista.

Ha sido al inicio del pleno del Parlamento de La Rioja a una pregunta planteada por García sobre la gestión de Capellán ante la crisis provocada por el apagón eléctrico. El presidente ha indicado que la cuestión "es un tanto ambigua porque mi Gobierno también es el de España y a día de hoy españoles y riojanos estamos esperando conocer las causas de ese apagón completo que se produjo".

No obstante, ha asegurado que la gestión "la considero adecuada con la salvedad de un hecho puntual, cuando el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, comparece ante los españoles, y se anticipa de manera precipitada y sin esa información a declarar que al día siguiente será jornada no electiva, pero que abrirán los centros públicos en España".

"IMPROVISACIÓN Y FRIVOLIDAD"

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha insistido en que el lunes 28 de abril "España sufrió un apagón eléctrico sin precedentes en nuestra historia reciente, pero en nuestra comunidad se produjo también un apagón de liderazgo y un apagón informativo". García le ha recordado a Capellán que "mientras sus homólogos en el resto de las comunidades autónomas lideraban los centros de coordinación de emergencias, usted mantuvo la agenda de actos intacta".

Además, García ha afeado al presidente que "mientras sus homólogos en el resto de las comunidades autónomas compartían información con los líderes del resto de fuerzas políticas, usted volvió a ser el único que se aísla y no habla con nosotros". Además, "mientras el resto de los presidentes autonómicos informaban a los medios de comunicación puntualmente, usted ni pisó el Centro de Coordinación Operativa".

El portavoz socialista ha dicho que cuando la luz eléctrica "se había repuesto en casi la totalidad de los municipios riojanos, usted decidió solicitar el nivel operativo 3, dejando en manos del Gobierno de España toda responsabilidad frente a la crisis".

García se ha preguntado "qué incidencias o excepcionalidades justificaban la elevación a nivel operativo 3" y ha reprochado a Capellán "que se actuó con improvisación y frivolidad". El portavoz del Grupo Socialista ha lamentado "la consecuencia que esta gestión tuvo en el ámbito educativo". Finalmente, ha destacado que el Gobierno regional "generó una confusión total".

Capellán en su duplica ha indicado que "no hay mayor frivolidad que venir a esta Cámara a decir cosas que no son ciertas". En primer lugar, "ese mensaje en Racima, se lo adelanto, se corrigió porque la delegada del Gobierno, en ese momento, al mando del CECOP, pidió a Educación, que a través de Racima, dado que el presidente del Gobierno de España, se anticipó sin conocer la información asimétrica de las comunidades, declaró públicamente que iba a ser así. Por lo tanto, es la chapuza del momento en el que tuvieron la responsabilidad".

A continuación, ha explicado que Arraiz "me llama a las 13,43 para informar del apagón y para permanecer en contacto, como hicimos". "Ante la carencia de cualquier información oficial, tuve una llamada del ministro a las cinco de la tarde, casi cinco horas después, donde me dice que no podía garantizar el tiempo en el que se iba a restablecer el suministro eléctrico y que el proceso de reenergetización, por inédito, podía dar lugar a nuevas caídas, como así sucedió en lugares de La Rioja, hasta entrada de la madrugada". "Esa es la información que se dispone oficialmente", ha aseverado.

VALORACIÓN DE LA COLABORACIÓN

Capellán ha apuntado que estuvo colaborando con el consejero "la respuesta a los puntos críticos de lo que preocupaba a la población riojana en esos momentos; funcionamiento de autogeneradores y autonomía energética en hospitales, suministro de combustible para prolongar la autonomía ante la incertidumbre" entre otras cuestiones.

Posteriormente, ha proseguido Capellán "a las 20,54 se recibe un correo nada menos que del Centro Nacional de Emergencias que dice se solicita, nos indiquen expresamente si quieren la declaración de emergencia nacional". "Es frívolo el Centro Nacional de Emergencias cuando pide una respuesta en 15 minutos".

No obstante, antes de terminar ha recordado que tanto la delegada del Gobierno, como el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, valoraron la colaboración de La Rioja. Ante ello, le ha señalado a García que "viene aquí a carroñear políticamente a ver si una situación valorada positivamente por todo el mundo y bien gestionada saca algún rédito político", cuando "usted no está a altura ni de liderar siquiera la oposición".

"ARMA ARROJADIZA"

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, Henar Moreno, también ha lanzado una pregunta a Capellán sobre el día del apagón, señalando que "si le parecía razonable irse a Madrid a un acto cultural en pleno nivel 3 de emergencia del PLATECAR". A ello, el presidente le ha indicado que "no está bien formulada".

En su respuesta, Moreno ha apuntado que "si es razonable que el presidente del Gobierno cuando tenemos la mayor emergencia, se vaya a Madrid, y mantenga todos los actos protocolarios del Gobierno, incluidos procesiones y festividades".

"No es de recibo que ustedes pidan al Gobierno de España que se declare ese enorme nivel de emergencia y, sin embargo, se desentienden", si bien, para la líder de IU "la única razón es el mandato que proviene de Génova para utilizar esto como nueva arma arrojadiza".

Moreno ha apuntado que "viene usted a decirnos que durante todo el día se resolvió todo satisfactoriamente, pero sin embargo, cuando ya está todo en vías de solución es cuando usted solicita del Gobierno de España la declaración del nivel 3 de emergencia". Ante ello, le ha preguntado que si "¿le parece que es compatible solicitar la declaración del nivel 3 de emergencia y acudir a actos culturales, mantener toda la agenda del Gobierno de La Rioja?".

Para concluir, la portavoz de IU le ha acusado de tener "un problema de ausencia de gestión" y "como siempre, se dedica a tirar balones fuera, a echar la culpa a otras Administraciones". Por ello, ha asegurado que "más que nefasta, hubo ausencia de gestión".

En la duplica, Capellán ha insisitido en que "miente" porque

"yo no declaré" ese nivel de emergencia. Ha apuntado que cuando recibe la llamada de la delegada del Gobierno "para confirmar que es un apagón a nivel nacional y que estaremos en contacto, cojo el coche, me vuelvo a Logroño y me pongo al mando de coordinar todas las acciones".

En este punto, el presidente ha defendido su gestión ya que se actuó "con responsabilidad". Sobre el viaje al acto de la RAE, al día siguiente, Capellán ha recordado que, una vez reunido el Comité Nacional de Seguridad, este declara oficialmente que se ha restablecido completamente el suministro eléctrico y que por lo tanto regresamos a la normalidad.

Ante ello, "yo hablo con el ministro que me dice que le parece adecuado y que formalmente en cuanto lo tramitemos a primera hora de la tarde se procederá a la desescalada a nivel de emergencia".

"Con esa tranquilidad me voy a las doce de la mañana a un acto de condena de violencia machista en Haro, después de hablar con el ministro y de restablecer las agendas públicas en todos los ámbitos desde la normalidad oficialmente declarada por el Consejo Nacional de Seguridad", y posteriormente a un acto institucional en la RAE "representando a los riojanos, a nuestra lengua y a nuestra cultura".