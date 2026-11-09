García (PSOE) cree que hay "motivos" para que la ciudadanía "canalice sus anhelos" en una huelga

Archivo - El secretario general del PSOE riojano, Javier García - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista en La Rioja, Javier García, ha considerado hoy que hay "motivos para que la ciudadanía pueda canalizar sus anhelos y sus problemáticas a través de una huelga general" el próximo 11 de noviembre.

García, preguntado por los medios de comunicación, se ha mostrado "absolutamente respetuoso con una figura constitucional como es la huelga general", convocada por los sindicatos de clase mayoritarios.

"Nosotros compartimos muchos de los motivos por los que ha sido convocada", ha indicado. Aunque, a título personal, ha relatado cómo él no hará huelga, porque tiene mucho trabajo esta semana, "comulga" con los "motivos" y en el partido cada uno decidirá qué hace.

Ha recordado que "el primer germen de esta huelga general nació del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, con el debate acerca del acceso a la vivienda".

Ha deseado que la gente "se pronuncie, se pueda manifestar con toda la libertad que le otorga nuestra Constitución y, por supuesto, que no haya incidentes".