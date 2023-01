Garrido cree que los datos son "contundentes" y ha habido un "deterioro" de la sanidad

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesus Ángel Garrido, ha creído hoy que los datos son "contundentes" y ha habido un "deterioro de la sanidad" en La Rioja "porque se ha priorizado la ideología sobre la salud de los riojanos".

Garrido, en rueda de prensa sobre otro asunto, ha sido preguntado por el hecho de que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) anunciara ayer que ha puesto en marcha esta semana el Plan de Contingencia para hacer frente a la alta presión hospitalaria que se está registrando en los últimos días en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño, con una ocupación que supera el 95 por ciento desde el lunes.

"Yo es que ya he perdido la cuenta de los planes que ha presentado el Gobierno", ha ironizado señalando que se han presentado planes de primaria, de listas quirúrgicas, para las urgencias del San Pedro...

El responsable 'popular' ha lamentado que Andreu no quiere "escuchar" las propuestas que le hace el PP y la realidad, ha dicho, es de "un auténtico despropósito" y del "deterioro sin precedentes de quienes se han querido arrogar la defensa de la salud".

Garrido no creído que, desde el Gobierno de La Rioja, "sean capaces de resolver la situación si no se cambian las políticas y, sobre todo, si no se hace caso a las propuestas del Partido Popular".