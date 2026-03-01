La gira 'The Beatles Show and Orchestra', de Abbey Road, recala este domingo en Logroño

La gira 'The Beatles Show & Orchestra' llega al Kusaal. - KURSAAL

SAN SEBASTIÁN/ LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gira 'The Beatles Show and Orchestra' de la banda tributo al cuarteto de Liverpool Abbey Road recalará este domingo, 1 de marzo, en Logroño. Será a partir de las 19,00 horas, en Riojaforum.

Después tocarán en Valencia (9 de mayo), Gijón (16 de mayo) y Alicante (31 de mayo), alternando su directo de espíritu clásico con galas en formato show con orquesta, entre otras ciudades.

Tras treinta años de trayectoria y más de dos mil conciertos en cuatro continentes, la banda Abbey Road ofrece en 'The Beatles Show and Orchestra' un concierto de dos horas que repasa los grandes éxitos de los Beatles, arropados por ocho músicos de orquesta.