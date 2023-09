El GMS critica la "deriva institucional" del gobierno municipal que basa sus acuerdos "en el revanchismo político"

El PSOE asegura que, desde que tomaron posesión, "no se ha celebrado ninguna comisión informativa" y les pide "rigor y prudencia"



LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado la "deriva institucional" del nuevo equipo del Ayuntamiento de Logroño y asegura que muchas de las decisiones o acuerdos adoptados por el Gobierno municipal se basan en el "revanchismo político" y "no en la búsqueda del bien común para el conjunto de la ciudadanía".

Así se han expresado este lunes los concejales socialistas, Iván Reinares y Esmeralda Campos. En su intervención, Campos ha informado de que, desde que el nuevo equipo de Gobierno tomó posesión de su cargo, "no se ha celebrado ninguna comisión informativa". Ante esta situación desde el PSOE piden "rigor, seriedad y prudencia a la hora de tomar decisiones".

Esmeralda Campos ha dado alcance "de la gravedad" de estos hechos porque, por ejemplo, "se han adoptado más de 500 asuntos y por Resolución de Alcaldía 2.500, en donde se han tomado decisiones tan importantes como la activación de la sirena del Espolón o la reversión del carril bici de Avenida Portugal".

"SE COARTA LA LABOR DE LA OPOSICIÓN"

De esta manera, ha lamentado, "en tres meses no hemos podido hacer nuestra labor ni preguntar al concejal responsable del asunto. Con todo ello se pone de manifiesto que se coarta la labor de la oposición. Entendemos que les moleste pero este grupo hace oposición desde el día 1 que perdió las elecciones".

Además, prosigue, "nos sorprende que tanto el portavoz del PP como el concejal responsable realice manifestaciones en el pleno que son de dudosa veracidad". En concreto, la concejal socialista se ha referido a que "la realidad es que en el expediente de Avenida Portugal no se cuenta con ningún informe de seguridad de Policía o de Protección Civil en el que se diga cuáles son los peligros, accidentes o datos en concreto en los que se basa para revertir el carril bici".

"Miguel Sáinz (el concejal popular) dijo que existía y nos lo va a demostrar pero, o faltan a la verdad, o nos ocultan información, o las dos cosas. Esta es la política del diálogo, del consenso y de gobernar para todos que decía el alcalde", ironiza Campos.

Así las cosas, finaliza, "espero que en las próximas sesiones informativas que se lleven a cabo, realmente realicen su labor y nos permitan estar informados en el detalle de los expedientes".

"DIFICULTADES Y TRABAS"

Por su parte, el concejal, Iván Reinares, ha dado a conocer "las dificultades y trabas que nos encontramos desde la oposición para hacer nuestro trabajo a la hora de pedir información". Una situación que "no solo se ve en las formas, sino también en el fondo".

Así, expresa, "en el pleno del pasado jueves, vimos con sorpresa cuando hablábamos de la estación de autobuses que el PP dijera que se había encontrado un espacio vacío en la cafetería. Es algo paradójico, porque el PP en la oposición se echaba las manos a la cabeza cuando dijimos que nosotros nos encontramos un contenedor vacío".

"Nosotros le tuvimos que dar forma, realizar los contratos... para que mañana se pueda inaugurar". Ahora, esa cafetería, "que ya tenía una consignación presupuestaria, lo que hacen es ampliarla y, encima, detrayéndolo de la electrificación de Las Cañas".

Además, prosigue, "no me voy a detener a cuando el PP dijo 'no' al centro de refugiados, o al 'no' de desarrollar entornos escolares seguros. No podemos entender esta actitud de otra forma que no sea por el revanchismo político".

Aún así -ha indicado- "nosotros trabajaremos por la movilidad sostenible, por fomentar la seguridad, la salud de los menores... todo ello no son ideologías políticas, son una manera de actuar y trabajar que viene enfocada y asegurada por documentos editados".

"¿DÓNDE ESTÁ EL GOBERNAR PARA TODOS?"

"Es el PP, como queda demostrado, y el equipo de Gobierno el que busca posicionar este tema como lucha ideológica para enfrentar a la ciudadanía". Ante ello, se pregunta: "¿Dónde está el gobernar para todos?.

A raíz de esta situación, desde el grupo municipal socialista "exigimos rigor y seriedad, no solo con los Fondos Europeos sino que también con las decisiones que afectan a las arcas municipales".

Desde el PSOE, indican, "trabajaremos por Logroño y por mejorar al calidad de vida de la ciudadanía y tendemos la mano al PP para que vuelva a esta política de diálogo".