Gobierno, Consejo Regulador DOCa, OPA y FECOAR avanzan en elaboración Ley de protección y conservación viñedo viejo

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, se reúne con los presidentes de la DOCa Rioja, las tres OPA y FECOAR para avanzar en los trabajos de elaboración de Ley Protección y Conservación del Viñedo Viejo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, se ha reunido hoy, miércoles 5 de noviembre, con los presidentes del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, de las Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas (Arag-Asaja, UAGR y UPA) y de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR) con el objetivo avanzar desde el consenso en la elaboración de la futura Ley de protección y conservación del Viñedo Viejo de La Rioja.

La nueva norma se diseña en con el fin de otorgar una categoría jurídica específica y voluntaria para el viñedo viejo de La Rioja, reconociendo con su protección su singular valor patrimonial, cultural, paisajístico, ambiental, agronómico y socioeconómico, así como su especial relevancia para la identidad y el desarrollo de La Rioja.

Asimismo, se trabaja para que este nuevo marco legislativo recoja ayudas e incentivos fiscales para los propietarios de estos viñedos destinados a favorecer el mantenimiento y la viabilidad económica de estas explotaciones, una vez que éstos, de manera voluntaria, se comprometan en mantener en cultivo estos viñedos.

Con esta iniciativa, que ya adelantó el presidente Gonzalo Capellán en el último Debate sobre el Estado de la Región, el Gobierno de La Rioja, reafirma su compromiso de trabajar de la mano del sector para hacer rentable la actividad económica de cultivo de estos viñedos haciéndola compatible con la protección de un legado vitícola único.

La nueva ley quiere, además, asegurar la transmisión de estos viñedos viejos a las futuras generaciones y contribuir a la conservación de un patrimonio vivo, estrechamente vinculado a la historia, la cultura y el desarrollo territorial de la comunidad autónoma.

La protección de estos viñedos tendrá carácter voluntario y no impedirá la evolución normal de las explotaciones ni quitará derechos de sus titulares.

Se persigue, por el contrario, establecer un régimen equilibrado que permita compatibilizar los legítimos intereses de los viticultores, propietarios y cultivadores con el interés general existente en la conservación de un patrimonio agrario que, por sus especiales características, trasciende del ámbito estrictamente privado.

El trámite de consultas previas para la futura ley se abre hoy, día 5, a través del portal web del Gobierno de La Rioja.

Durante la próxima semana los ciudadanos y entidades interesadas podrán registrar sus aportaciones referidas a la protección y conservación del viñedo viejo riojano.