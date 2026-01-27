El Gobierno destaca que el paro en La Rioja desciende un 4,72% en el último año y sitúa la tasa del paro en el 8%

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desempleo en La Rioja ha descendido en el último año un 4,72 por ciento y la tasa del paro se sitúa en el 8 por ciento, 1,93 puntos por debajo de la media nacional (9,93 por ciento), según los datos publicados hoy, día 27, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025.

La población activa en La Rioja se sitúa en 168.600 personas, 1.100 más que en el trimestre anterior (0,66 por ciento) y 3.600 personas más que en el último año (2,18 por ciento). Por otra parte, la tasa de actividad se sitúa en el 59,88 por ciento, frente al 58,94 por ciento del conjunto nacional, siendo la más alta registrada en La Rioja, reflejo de la buena marcha y dinamismo del mercado de trabajo riojano que incentiva la incorporación de nuevas personas a la actividad. Se encuentra 0,54 puntos por encima de hace un año.

Por sexos, la tasa de actividad en hombres alcanza el 63,41 por ciento, muy similar al conjunto nacional (63,84 por ciento), y la de mujeres es del 56,50 por ciento, 2,31 puntos por encima de la media del país (54,29 por ciento). El número de desempleados en La Rioja durante el cuarto trimestre del pasado año, según la EPA, se sitúa en 13.500 personas, lo que supone un incremento de 600 personas (4,39 por ciento) respecto al tercer trimestre de 2024 y 700 parados menos que hace un año (-4,72 por ciento).

Por sexos, la tasa masculina de paro se sitúa en el 7,28 por ciento, lo que supone 0,29 puntos porcentuales más que el trimestre anterior y 1,48 puntos por debajo de la media nacional (8,76 por ciento). La tasa femenina alcanza el 8,77 por ciento, 0,57 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente al trimestre anterior en la Comunidad y 2,47 puntos inferior al conjunto del país (11,24 por ciento).

También es relevante la tasa de paro entre los menores de 25 años, que queda fijada en el 24,33 por ciento, tras haber descendido 3,60 puntos porcentuales el pasado trimestre. Respecto a la ocupación, el número de personas ocupadas en La Rioja alcanzó 155.100 personas en el último trimestre, la cifra más alta de ocupación de toda la serie histórica, con un aumento del 2,83 por ciento en términos anuales y un 0,35 por ciento respecto al trimestre anterior.

Este récord histórico del empleo en La Rioja se debe al gran incremento experimentado en el empleo femenino, que ha registrado 4.700 mujeres empleadas más en un año en La Rioja, lo que demuestra los resultados de las políticas activas que incentivan el empleo femenino.

En cuanto a la situación profesional, el incremento del empleo se ha producido sobre todo en el empleo asalariado, que alcanza por primera vez los 132.600 trabajadores asalariados en La Rioja, un incremento de 5.500 personas más que en el mismo trimestre del año anterior. Por último, el empleo a tiempo completo en este trimestre contó con 132.300 personas, un 0,92 por ciento más en relación al mismo trimestre del inferior del año anterior, mientras que los ocupados a tiempo parcial alcanzan los 22.900, un 2,55 por ciento menos que hace un año.