El Gobierno impulsa una nueva ampliación de la planta judicial y fiscal en La Rioja con 2 plazas de jueces y 1 de fiscal

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027. Un primer Real Decreto con el que el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas judiciales, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Y un segundo Real Decreto con el que se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

En La Rioja, el Gobierno creará dos plazas de jueces (+4,7% respecto a la plantilla actual) y una de fiscal (+6,6%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 4 plazas judiciales en esta comunidad (+9,8%).

La creación de estas 700 plazas sigue la senda de ampliación de la planta judicial y fiscal emprendida por Gobierno y se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar a este servicio público de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

LA PLANTA JUDICIAL DE LA RIOJA CRECERÁ UN 4,7%

Las dos nuevas plazas judiciales de La Rioja son para el Tribunal de Instancia de Logroño. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal. 87 plazas se destinarán a órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia) situados en provincias y localidades más pequeñas y otras 42 son plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Además, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer.

Esta legislatura ha supuesto un gran avance en la especialización en violencia sobre la mujer, con un incremento del 55,4% de las plazas, pasando de 121 a 188.

VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

De forma novedosa, 8 plazas son para nuevas Presidencias liberadas de Tribunales de Instancia. Se trata de plazas que ya existen en las grandes ciudades españolas y que realizan en exclusiva funciones de unificación de criterios, coordinación y organización. Ahora se crean también en Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Por último, se crean 4 plazas en la Audiencia Nacional. En total, suponen una ampliación de la planta judicial del 7,8%.

LA PLANTILLA DEL MINISTERIO FISCAL CRECE UN 6,6% EN LA RIOJA

La creación de una nueva plaza de fiscal para La Rioja supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,6%, pasando de 15 a 16 miembros. En total, se crean 200 nuevas plazas de fiscales que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población). El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.