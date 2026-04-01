Gobierno propone un amplio programa de actividades interpretativas para mostrar los espacios naturales en Semana Santa

El Gobierno de La Rioja propone un amplio programa de actividades interpretativas para mostrar los espacios naturales en Semana Santa - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar de la naturaleza durante los próximos días festivos de Semana Santa con un amplio programa de actividades interpretativas incluidas en 'Pasea La Rioja'.

Estas propuestas tienen como objetivo acercar a los participantes al conocimiento de los espacios naturales riojanos. La programación arrancará el jueves, 2 de abril, con 'Paisaje en 3D. Ruta interpretativa Munilla-Enciso', un recorrido para aprender a observar e interpretar el paisaje como elemento clave para comprender y proteger nuestro entorno, mientras se recorren las marcas rojas y blancas de los senderos de La Rioja.

El viernes, 3 de abril, la programación se trasladará a Ventrosa de la Sierra con 'Ventrosa, ¿hacia una nueva primavera?', un paseo interpretativo que invitará a viajar por la memoria de un paisaje y su evolución ligada a la trashumancia, finalizando con la visita a la Casa del Maestro.

El sábado, 4 de abril, la programación se trasladará a Venta de Piqueras con el paseo interpretativo 'No hay comunes sin comunidad', una propuesta a ritmos trashumantes centrada en la gestión colectiva del territorio y el legado y origen de la Hermandad de las 13 Villas.

El domingo, 5 de abril, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera acogerá el taller familiar 'El Bosque habitado', una propuesta creativa donde la naturaleza y la imaginación se entrelazan para descubrir las relaciones y la vida que alberga el ecosistema forestal. Y la programación concluirá el lunes, 6 de abril, en la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro con 'Ebro, una historia de [con]vivencia', un recorrido interpretativo en el que los participantes serán testigos de un paisaje en transformación, donde el Ebro, libre en su cauce, modela un soto dinámico y biodiverso. La actividad invita a reflexionar sobre la posibilidad de construir ecotopías a partir del río y su resiliencia.

Durante estos días festivos, también se podrán visitar los centros de interpretación. El Centro de Interpretación 'Los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas' abrirá de miércoles a domingo y festivos, en horario de 9,00 a 14,00 horas. Por su parte, el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera estará abierto de martes a domingo y festivos, en el mismo horario, y permanecerá cerrado el martes 7 de abril.