El Gobierno regional convoca ayudas para la elaboración de planes de igualdad en los ayuntamientos riojanos

Archivo - Palacio del Gobierno de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la convocatoria de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la comunidad para la elaboración de planes internos de igualdad durante el ejercicio 2026.

Estas ayudas, impulsadas desde la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad a través de la Subdirección General de Igualdad, tienen como objetivo apoyar a las entidades locales en la implantación de instrumentos que garanticen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la administración municipal.

La convocatoria está dirigida a los ayuntamientos de La Rioja que cuenten con una población igual o superior a 1.500 habitantes y dispongan de al menos cinco personas trabajadoras en plantilla.

En concreto, serán subvencionables los costes derivados de la elaboración del diagnóstico previo, del plan de igualdad interno, de ambos procesos de forma conjunta, así como de la evaluación final del plan.

El importe total de la convocatoria asciende a 150.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2026. Las actuaciones subvencionadas deberán realizarse entre el 1 de enero de 2025 y el 15 de noviembre de 2026.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de La Rioja da continuidad al trabajo iniciado en ejercicios anteriores, manteniendo un criterio de progresión y cobertura territorial que permita alcanzar al conjunto de los municipios riojanos que cumplen los requisitos establecidos.

La fecha límite de presentación de solicitudes será el 26 de febrero (inclusive). Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través de la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno de La Rioja con la promoción de la igualdad de oportunidades y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, reforzando el papel de las administraciones locales como agentes clave en este ámbito.