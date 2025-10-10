Gobierno regional y librerías lanzan una campaña de bonos descuento para fomentar la lectura entre los riojanos - FER

Los clientes podrán descargarse bonos -un total de 1.600- con descuentos de 10 euros desde el 13 de octubre hasta el 15 de noviembre

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Librerías de La Rioja, integrada en la FER, y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, han suscrito un convenio de colaboración para promover por primera vez en La Rioja una campaña de promoción de la lectura y la compra de libros, dirigida a los clientes de las librerías participantes en la campaña.

El presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa, y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, han presentado este viernes la campaña en la sede de la FER, acompañados por la secretaria general de la Asociación y de FER Comercio, Adelaida Alútiz.

La campaña del Bono Lectura se desarrollará entre el lunes 13 de octubre y el sábado 15 de noviembre de 2025 o hasta que se agoste el presupuesto destinado a la campaña.

Los bonos descuento de 10 euros, un total de 1.600 bonos, se destinarán exclusivamente para la compra de libros de lectura nuevos. Están excluidos los libros de segunda mano, libros escolares, material escolar o material de oficina.

Los clientes podrán descargarse 1 bono descuento de 10 euros por DNI, para poder canjearlo por una compra de 30 euros o superior en las librerías participantes, que se podrán consultar en la web de la FER.

No obstante, se podrán utilizar más bonos descuento de otras personas. Se podrán utilizar dos bonos por compras de 60 euros o superior; de 3 bonos, por compras de 90 euros o más y de 4 bonos por la comprar de 120 euros o más en libros.

¿CÓMO CONSEGUIR TUS BONOS DE DESCUENTO?

Cumplimentar el formulario (en las fechas indicadas). Una vez realizada la solicitud, el cliente recibe un correo electrónico con un enlace para descargar tu bono de descuento.

El comprador dispone de 24 horas desde la recepción del correo electrónico para realizar la descarga del bono. Si pasado este tiempo no se ha realizado la descarga, el enlace caducará y se perderá la reserva de los bonos.

Una vez descargado el bono, éste tendrá una validez de 72h desde su descarga para ser canjeado.

¿CÓMO CANJEARLOS?

Para que el descuento pueda ser aplicado en la compra deberá presentarse el bono de descuento impreso o en formato digital y facilitar las tres últimas cifras del DNI con el que ese bono fue solicitado.

Cada bono incluirá, a modo informativo, la fecha y hora límite para su consumo.

El Gobierno regional y la Asociación de Librerías de La Rioja desean que con esta campaña se produzca un fuerte impulso a la compra de libros y, lo más importante, se impulse el hábito de la lectura entre los riojanos y riojanas.