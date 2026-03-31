El Gobierno de La Rioja abre al tránsito el puente de hierro de Ortigosa de Cameros durante la Semana Santa - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y del alcalde de Ortigosa de Cameros, Víctor Martínez, ha visitado hoy, 31 de marzo, las obras de rehabilitación que está ejecutando el Gobierno de La Rioja en el puente de hierro sobre el río Albercos con el objetivo de proteger el patrimonio histórico y cultural del municipio, así como garantizar la movilidad y la seguridad de los vecinos y visitantes de la localidad.

"Ortigosa de Cameros atesora unos puentes singulares, con un enorme valor simbólico e identitario para el municipio y sus gentes, también histórico y patrimonial, y enorme desde el punto de vista de la obra pública e ingeniería. Hace no mucho inauguramos la renovación y la restauración del viaducto de San Martín, de 1924, y hoy abrimos el paso a una pasarela peatonal que data de 1910, importante desde su propia funcionalidad y para la movilidad de las personas", ha señalado el jefe del Ejecutivo.

Del mismo modo, Gonzalo Capellán ha recordado la innovación que suponía a comienzos del siglo XX el uso de hierro y acero combinado. "Hoy, 116 años después, tocaba hacer una estructura reformada importante, asegurando esa integridad estructural que ha sido una tarea muy compleja técnicamente. Con esta actuación contribuimos a una importante labor desde el punto de vista de ayudar a recuperar con sensibilidad elementos como este puente que pertenece al patrimonio de La Rioja".

Aunque la obra está a falta de los últimos remates estéticos, se ha decidido abrir la infraestructura al tránsito de cara al periodo festivo y vacacional de Semana Santa para favorecer el desarrollo del ocio y el turismo estos días, que son muy importantes desde el punto de vista de la actividad económica, social y cultural para Ortigosa de Cameros y su entorno.

Del mismo modo, ha resaltado el importante esfuerzo del Gobierno de La Rioja en esta obra, lo que demuestra su compromiso con la preservación del patrimonio de nuestra región, pero también con el apoyo al municipalismo y con la lucha contra la despoblación. Así, el Ejecutivo regional ha movilizado un total de 791.277,82 euros, financiados íntegramente con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para hacer realidad esta actuación que está ejecutando OCISA en base al proyecto redactado por TEMHA.

RECUPERAR EL ESPLENDOR

La intervención ha permitido recuperar el esplendor y la funcionalidad e integridad estructural del puente metálico, cuyo origen data del año 1910 y que conecta la localidad con los accesos a las Cuevas de Ortigosa y a las piscinas municipales. Tiene una longitud de 51,4 metros, una anchura de unos 1,90 metros entre las dos barandillas de forja y está sujeto por dos pilas de acero de 9 y 14 metros de altura, levantadas sobre roca viva, que forman tres vanos de 15,75, 22,75 y 10,50 metros.

Las obras han comprendido la instalación de un nuevo pavimento de madera; la instalación de vigas riostras de refuerzo en apoyos (cordón inferior) y barras de atirantado en el cordón superior del tablero; el refuerzo de cartelas en las barandillas del vano número 3; el reposicionado de los aparatos de apoyo de estribos y la pila; la modificación de los muros de estribo para permitir dilataciones; la retirada de la pintura de la totalidad de la estructura y el repintado de la misma con pinturas resistentes a la corrosión; la realineación de la barandilla; y la ejecución de un nuevo alumbrado; entre otras actuaciones.

Se trata de una actuación compleja que ha requerido la colocación de un importante sistema de andamiaje (cimbra) para poder acceder a las pilas y la parte inferior de la estructura, así como el desmontaje de las farolas y del pavimento anterior. Además, ha habido que acceder a las cimentaciones para verificar el estado de los anclajes de las torres y la ausencia de erosiones en las rocas u otros signos de debilidad.

Los trabajos han servido para solucionar los problemas estructurales de la pasarela, como el funcionamiento inadecuado de los apoyos, corrosiones generalizadas, corrosiones locales en contactos entre chapas, daños en el pavimento de madera, deficiencias en el estado de las barandillas y en el resto de elementos accesorios. Es la segunda actuación de rehabilitación que financia el Gobierno de La Rioja esta legislatura en Ortigosa de Cameros.

Así, en septiembre del 2024 se finalizó la reparación del viaducto de San Martín, que contó con una inversión total de 711.618,57 euros, cofinanciados entre el Gobierno de La Rioja (90 por ciento) y el Ayuntamiento (10 por ciento). Además, el Ejecutivo actual ha impulsado cuatro actuaciones más en materia de rehabilitación de puentes en los últimos tres años en Haro (puente de Briñas), Alberite (pasarela sobre el río Iregua), Arenzana de Abajo (nuevo mirador sobre el río Najerilla) y Enciso (puente de piedra de Santa Bárbara), con una inversión cercana a los 3,9 millones de euros.