El Gobierno de La Rioja adjudica el servicio del Centro de Día San José de Calasanz por 2,3 millones de euros

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha adjudicado el contrato para la gestión del Servicio de Día Autónomo para personas mayores dependientes del Centro San José de Calasanz, en Logroño, con el objetivo de reforzar la calidad asistencial, la atención personalizada y la incorporación de innovaciones tecnológicas en el cuidado de las personas mayores.

El contrato, adjudicado a la empresa SOCIALCORE, S.L. a través de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, cuenta con una inversión total de 2,3 millones de euros y tendrá vigencia hasta el año 2028, garantizando la continuidad y estabilidad de un recurso esencial dentro del sistema público de servicios sociales de La Rioja.

La adjudicación se ha realizado mediante procedimiento abierto, con varios criterios de valoración, priorizando no solo la oferta económica, sino también la calidad del proyecto técnico, la formación del personal y la incorporación de medidas innovadoras orientadas a mejorar el bienestar físico, cognitivo y emocional de las personas usuarias.

Entre las principales mejoras del servicio destacan la implementación de programas de realidad virtual para la estimulación cognitiva, la dotación de una sala multisensorial, el uso de aplicaciones digitales de estimulación cognitiva, así como una app de comunicación que permitirá un seguimiento diario y directo con las familias y personas cuidadoras.

El contrato también contempla el desarrollo de protocolos específicos de detección y prevención de la soledad, la ansiedad, la depresión y los malos tratos, así como la oferta de menús con opciones alternativas, adaptadas a las necesidades y preferencias de las personas usuarias.

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales se subraya que esta adjudicación responde al compromiso del Gobierno de La Rioja con un modelo de atención centrado en la persona, que promueve la autonomía, la dignidad y la permanencia en el entorno comunitario el mayor tiempo posible.

Asimismo, se refuerza la formación continua del personal, con más de 250 horas anuales, y se consolida un servicio clave para apoyar tanto a las personas mayores como a sus familias, contribuyendo a una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.