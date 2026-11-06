El Gobierno de La Rioja clausura la programación de 'Noches Estrelladas' con un espectáculo teatral en Cervera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, continúa este fin de semana con la programación de 'Pasea La Rioja', que incluye dos propuestas para conocer el patrimonio natural, cultural y paisajístico más destacado del territorio riojano.

El sábado, 7 de noviembre, se pondrá el broche final a la programación de Noches Estrelladas de este año con el espectáculo teatral Garbeo Cósmico, de la compañía PAI, en Cervera del Río Alhama, en plena Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, reconocida como Destino Turístico Starlight desde 2012 por la calidad de sus cielos y su patrimonio vinculado a la astronomía.

La propuesta plantea un recorrido 'cósmico-cómico' por el cielo nocturno a través de una puesta en escena que combina divulgación científica, astrofotografía, humor, poesía y malabares. Un formato visual, ágil y participativo que permitirá al público acercarse al conocimiento de la astronomía de una manera original y divertida.

Por su parte, el domingo 8 de noviembre, la actividad Ventrosa, ¿hacia una nueva primavera? propone un paseo interpretativo por Ventrosa de la Sierra para recorrer la memoria de su paisaje. A través del sinuoso ascenso hasta La Dehesa, los participantes descubrirán las huellas de la transformación del territorio y viajarán por las cuatro estaciones de un paisaje que evoca el pasado próspero de la Ventrosa de los pastores trashumantes y su evolución hacia la actual sierra, más silenciosa. Además, el paseo finalizará con la apertura de la Casa del Maestro, para que los participantes puedan completar la visita y conocer el patrimonio del municipio.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org.