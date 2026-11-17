Archivo - Persona tomando analgésicos. - OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO - Archivo

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado que el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales, la aprobación del gasto de 6.231.652,29 euros para prorrogar cuatro contratos de suministro de medicamentos exclusivos destinados a los servicios de farmacia del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

Estas prórrogas permitirán dar continuidad a la prestación farmacéutica de los pacientes y facilitar que reciban los tratamientos que necesitan en el momento oportuno.

Los contratos actuales finalizan el próximo 31 de diciembre y las prórrogas comenzarán el 1 de enero de 2027.

La partida de mayor importe, de 2.704.364 euros, corresponde al suministro de Keytruda, cuyo principio activo es pembrolizumab, para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario San Pedro.

La prórroga tendrá una duración de doce meses, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Asimismo, se destinan 1.309.347,53 euros a la prórroga durante todo 2027 del suministro de Tecentriq, Alecensa, Gazyvaro y Perjeta para los servicios de farmacia del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital de Calahorra.

La tercera autorización, por importe de 1.299.417,57 euros, permitirá mantener el suministro de Hemlibra, Kadcyla y Ocrevus al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario San Pedro entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 918.523,19 euros para prorrogar durante siete meses, hasta el 31 de julio de 2027, el suministro de Biktarvy, Genvoya, Descovy, Epclusa y Eviplera al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario San Pedro.

Estos medicamentos se destinan al tratamiento del VIH-1 y de la hepatitis C.

Los servicios de farmacia hospitalaria trabajan para que cada paciente reciba una terapia adecuada, tanto durante su ingreso como en la atención ambulatoria, y promueven el uso racional de los medicamentos.