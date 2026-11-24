El Gobierno de La Rioja destina casi 700.000 euros a las obras de urbanización de la calle Regadío de Pradejón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Roja financiará las obras de urbanización de la calle Regadío, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de la localidad a la que el Ejecutivo regional va a destinar un total de 694.963,65 euros. Una cuantía que equivale al 50 por ciento del presupuesto de ejecución, que asciende a 1.389.927,30 euros.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Pradejón, Alfonso Pousada, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito este martes el convenio de colaboración para este proyecto.

Durante la posterior visita a las obras, el consejero ha señalado que "se van a renovar todos los servicios, tanto la red de abastecimiento de agua potable, como de pluviales y saneamiento, así como las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones, y la pavimentación de la zona".

A este respecto, ha resaltado "la colaboración y el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Pradejón para materializar esta importante actuación que va a redundar en un refuerzo de los servicios públicos y en una mejor gestión de los recursos hídricos".

Por su parte, el alcalde "ha agradecido la aportación del Gobierno de La Rioja a este proyecto que va a mejorar una arteria principal que es importante para las comunicaciones de nuestro municipio y para generar actividad económica". Asimismo, ha subrayado "la contribución del Ejecutivo regional al desarrollo del medio rural".

Esta intervención integral abarca la renovación de infraestructuras del ciclo del agua, el soterramiento de servicios, la ampliación de redes de suministro y la pavimentación completa de la calle.

Entre otros objetivos, esta actuación persigue garantizar un suministro de agua de calidad, favorecer la accesibilidad peatonal, mejorar la estética de la calle, protegerla frente a inundaciones y el retorno de aguas residuales, y reforzar los servicios energéticos.

Los trabajos han comenzado con la demolición del pavimento actual, la retirada del mobiliario y el desmonte de las conducciones de fibrocemento.

Posteriormente, se está llevando a cabo el movimiento de tierras y el retranqueo escalonado de un talud a la altura del portal número 34, para la consiguiente colocación de una escollera de hormigón para asegurar su estabilidad.

A continuación, se ejecutará la renovación de la red de agua potable mediante la instalación de una arteria principal de fundición dúctil, el tendido de ramales secundarios de polietileno y la renovación de acometidas domiciliarias, incorporando válvulas de corte e hidrantes.

La siguiente intervención será la construcción de un nuevo colector de PVC para el saneamiento de agua que estará conectado a la calle Calahorra y el despliegue de una red de pluviales compuesta por siete colectores de PVC con desagüe directo al barranco Bodegas.

Asimismo, se instalará una canalización subterránea para alojar las redes de electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, acompañada del tendido de la tubería principal de gas y la ejecución de sus acometidas.

Las obras concluirán con el extendido de una base granular de zahorra artificial compactada, la pavimentación de la calzada con hormigón armado con mallazo y la conformación de aceras al mismo nivel con acabado impreso y pasadores de acero de unión.

La recogida de agua de lluvia se realizará mediante la ejecución de un ángulo central y sumideros cada 20 metros.