El Gobierno de La Rioja entrega 164 ordenadores a 94 municipios que suman una población de unos 18.000 habitantes

El Ejecutivo riojano entrega 164 ordenadores a 94 municipios que suman una población de unos 18.000 habitantes - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha iniciado la entrega de 164 ordenadores -92 nuevos y 72 reacondicionados, todos ellos con monitor- cedidos de forma gratuita a 94 municipios riojanos de menos de 2.000 habitantes.

Esta actuación se enmarca en el protocolo suscrito entre el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Municipios (FRM) para reforzar el equipamiento informático y la seguridad digital de estas entidades locales del medio rural que suman una población conjunta de alrededor de 18.000 residentes.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha presidido la entrega de los primeros ordenadores en un acto celebrado en el Centro Tecnológico de La Rioja.

En él han participado también los representantes de 63 municipios, así como la vicepresidenta de la Federación Riojana de Municipios, Encarna Fuertes, dado que la que FRM ha actuado como entidad coordinadora en la recopilación de las peticiones formuladas por los consistorios.

Alfonso Domínguez ha subrayado que esta actuación "apoya a los ayuntamientos pequeños en su gestión diaria y en la prestación de servicios públicos fiables y accesibles a sus ciudadanos".

Ha recordado que el Ejecutivo regional mantiene "una política activa ante el reto demográfico, para que todos los municipios, independientemente de su tamaño, puedan ahorrar costes y trabajar con ordenadores seguros, actualizados y adecuados".

El consejero ha incidido en que esta iniciativa "responde a una demanda histórica de los municipios pequeños, que necesitan renovar equipos obsoletos y reforzar su ciberseguridad con aplicaciones actualizadas" en un contexto en el que los ataques informáticos afectan cada vez con más frecuencia a las administraciones públicas.

Así, disponer de ordenadores modernos y protegidos facilita el trabajo diario de secretarios y auxiliares, y mejora la tramitación del padrón, la gestión administrativa, los juzgados de paz y los procedimientos electrónicos con otras administraciones.

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Riojana de Municipios, Encarna Fuertes, ha destacado que "la gestión municipal depende cada vez más de herramientas digitales y es imprescindible que los pequeños municipios dispongan de equipos modernos, seguros y actualizados".

"Muchos ayuntamientos -ha añadido- trabajan todavía con ordenadores obsoletos, lo que dificulta tanto la tramitación electrónica como la implantación de sistemas de protección frente a ciberataques". Por ello, "esta renovación del equipamiento permitirá mejorar el trabajo diario de secretarios, auxiliares administrativos y personal municipal, además de ofrecer un servicio más ágil y seguro a la ciudadanía", ha concluido Fuertes.

Por último, y en representación de los municipios beneficiarios, el alcalde Arenzana de Abajo, Julio Francia, ha enfatizado que "hoy se ha hecho efectiva una reivindicación de todos los pueblos que estábamos pendientes de tener unos equipos más eficientes y más modernos de los que tenemos ahora".

Una demanda que "el Gobierno atendió, porque entendió que era lo que necesitábamos". Asimismo, Julio Francia ha agradecido "la excelente gestión realizada por la Federación Riojana de Municipios" en la tramitación y canalización de las peticiones de los consistorios.