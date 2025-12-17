El Gobierno de La Rioja finaliza las obras de refuerzo de firme de la carretera autonómica LR-381 en Tudelilla

Finalización obras de refuerzo de firme de la carretera autonómica LR-381 en Tudelilla - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La carretera autonómica LR-381 ha recuperado la normalidad del tráfico tras la finalización de las obras de refuerzo de firme que fueron impulsadas por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la conectividad de la zona. El presupuesto de adjudicación ha ascendido a un total de 877.250 euros.

La actuación se ha llevado a cabo en toda la carretera, cuya longitud total es de siete kilómetros, de los cuales uno pertenece a la travesía de Tudelilla. Esta vía conecta la Nacional 232 con la carretera autonómica LR-123 y supone una alternativa al cruce de la Nacional 232 y la carretera LR-123 a la altura de El Villar de Arnedo.

En primer lugar, se ha ejecutado el extendido y compactación de una capa de asfalto de seis centímetros de espesor en todo el trazado, a excepción de la travesía de Tudelilla, donde se ha realizado un fresado y posterior reposición de firme, con una capa de 5 centímetros de espesor, en las zonas donde había mayor deterioro.

El proyecto fue encargado a la empresa Ecoasfalt S.A. por la Dirección General de Infraestructuras para solucionar los avanzados problemas de deformaciones y envejecimiento que sufría el firme anterior, así como pérdidas de material de la superficie, generando todo ello incomodidad en la rodada y riesgos para la seguridad vial. Asimismo, se ha ejecutado la limpieza de cunetas, obras de fábrica y caños de la carretera con la finalidad de mejorar la capacidad de drenaje de agua en el plano longitudinal y transversal.

Por último, la carretera dispone de nueva señalización horizontal y vertical, así como renovados elementos de seguridad y balizamiento. Este refuerzo de firme forma parte del Plan de Carreteras 2024-2032 del Gobierno de La Rioja que apuesta por la modernización de nuestra red viaria con el objetivo de mejorar la conectividad del territorio y luchar contra la despoblación del medio rural.