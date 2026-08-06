El Gobierno de La Rioja financia el 90 por ciento del nuevo centro social de Cabezón de Cameros

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cabezón de Cameros, Rodrigo Alba,suscriben un convenio - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cabezón de Cameros, Rodrigo Alba, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy, día 6, un convenio de colaboración para financiar las obras de construcción de un nuevo centro social, cultural y de usos múltiples en la localidad que serán financiadas hasta el 90 por ciento por el Gobierno de La Rioja, que destinará una partida total de 431.225,77 euros. El coste del proyecto asciende a 479.139,74 euros.

"Esta inversión responde al compromiso del Ejecutivo riojano por impulsar espacios de ocio, convivencia y sociabilidad que contribuyan a la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos que se prestan en el medio rural, así como favorecer la cohesión, la calidad de vida y la fijación de población en todo el territorio de nuestra región", ha señalado el consejero durante la visita realizada a la parcela donde se ubicará el espacio, posterior a la firma del convenio celebrada en el Ayuntamiento.

Asimismo, ha indicado que "el objetivo de esta actuación es dotar al municipio de un punto de encuentro para la celebración de las actividades sociales, culturales y lúdicas que organiza el Ayuntamiento, las asociaciones y los propios vecinos durante todo el año, lo que contribuirá a la dinamización de la vida social y cultural, a fomentar el turismo y a poner en valor el patrimonio y el entorno natural de la localidad".

Por su parte, el alcalde ha agradecido el apoyo económico del Gobierno de La Rioja para hacer realidad esta actuación que se desarrollará en un céntrico solar municipal situado en la calle Erilla, junto a la iglesia, el parque infantil, el asador y el bar, otros de los lugares de encuentro de la localidad. Se trata de una ubicación estratégica, plenamente urbanizada y dotada de todos los servicios básicos, que permitirá integrar el nuevo edificio en el principal núcleo de actividad social del municipio.

DOS SALAS MULTIUSOS Y COCINA EQUIPADA

El edificio tendrá una superficie aproximada de 300 metros cuadrados construidos, distribuida en planta baja y entreplanta, y contará con estancias modernas, amplias, versátiles, funcionales y accesibles para personas con movilidad reducida. La planta principal contará con un vestíbulo de acceso, amplio salón destinado a centro social, cultural y de usos múltiples, cocina equipada, despensa, almacén y aseos adaptados.

La entreplanta dispondrá de una segunda sala polivalente que permitirá ampliar la capacidad del edificio para albergar actividades simultáneas, reuniones o eventos de distinta naturaleza. Esta distribución facilitará que el inmueble pueda acoger desde asambleas vecinales y actividades culturales hasta jornadas formativas, encuentros de asociaciones o celebraciones municipales.

Las obras comprenderán la ejecución integral del inmueble, comenzando por los trabajos de movimiento de tierras y acondicionamiento del solar, seguidos de la cimentación, la red de saneamiento y la construcción de una estructura prefabricada de hormigón, elegida para agilizar la ejecución y garantizar la durabilidad del edificio.

El proyecto incluye la ejecución de la cubierta inclinada de teja cerámica, cerramientos exteriores, carpinterías, revestimientos interiores, pavimentos, falsos techos, aislamientos, impermeabilizaciones y la urbanización del entorno inmediato, incluyendo las aceras perimetrales y las conexiones con los servicios urbanos existentes.

El edificio dispondrá de una red completa de abastecimiento y saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, ventilación, telecomunicaciones, iluminación y puesta a tierra, cumpliendo toda la normativa técnica vigente.

Un edificio energéticamente eficiente Además, se han previsto soluciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética del inmueble, mediante un elevado aislamiento térmico de la envolvente, carpinterías de altas prestaciones, iluminación de bajo consumo y sistemas que permitan reducir las pérdidas energéticas y el consumo de recursos, favoreciendo un edificio más eficiente, confortable y sostenible.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su apuesta por la accesibilidad universal. El nuevo centro se construirá completamente libre de barreras arquitectónicas, con recorridos adaptados y espacios accesibles para personas con movilidad reducida, en cumplimiento de la normativa vigente.

ESPACIOS AMPLIOS, ILUMINADOS Y AISLADOS

Asimismo, el diseño prioriza la comodidad y el bienestar de los usuarios, especialmente de las personas mayores, mediante espacios amplios, bien iluminados, correctamente aislados y preparados para ofrecer unas condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad durante todo el año.

La iniciativa responde al avanzado deterioro del actual centro social, ubicado en un edificio de más de un siglo de antigüedad que presenta importantes deficiencias de accesibilidad, seguridad y confort, además de unas dimensiones insuficientes. En la actualidad, muchas reuniones y actividades deben celebrarse en espacios poco adecuados, como el propio bar del pueblo o incluso en el exterior cuando las condiciones meteorológicas lo permiten.