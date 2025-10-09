El Gobierno de La Rioja impulsa un concurso escolar de carteles para promover el uso prudente de los antibióticos

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha puesto en marcha los premios 'Concurso de Carteles Educativos sobre el Uso Prudente de los Antibióticos'.

Una iniciativa, cuyas bases reguladoras se publican este jueves, día 9, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y que tiene como objetivo fomentar entre la infancia, la adolescencia y la juventud una actitud responsable ante el uso de estos medicamentos esenciales.

Este certamen forma parte de las actuaciones del Ejecutivo riojano en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y de la estrategia 'Una salud', que promueve un enfoque integral de la salud humana, animal y ambiental para preservar la eficacia de los antibióticos.

La resistencia antimicrobiana, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales amenazas para la salud pública global, requiere del compromiso conjunto de instituciones, profesionales sanitarios y ciudadanía.

Con este concurso, el Gobierno de La Rioja quiere concienciar a los escolares y estudiantes riojanos sobre la importancia del uso prudente de los antibióticos, así como recordar que su utilización responsable contribuye a frenar la aparición de bacterias resistentes y a garantizar que sigan siendo eficaces en el futuro.

En este concurso podrán participar el alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Universidad y Enseñanzas de Régimen Especial.

Cada cartel presentado deberá incluir una imagen y un lema relacionado con el uso prudente de los antibióticos, realizados con la técnica elegida (dibujo, ilustración, fotografía, diseño gráfico, collage, etc.), y se valorará su originalidad, creatividad, adecuación al mensaje y habilidad artística.

Los premios serán otorgados en especie, según determine cada convocatoria, y se concederán con cargo a la correspondiente partida de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El jurado estará formado por representantes de la Dirección General de Prestaciones y Farmacia, de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, y de la Consejería de Educación y Empleo, quienes valorarán los trabajos conforme a los criterios establecidos en las bases.

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja pretenden que este concurso sea una herramienta educativa y de sensibilización que aproxime a los jóvenes el mensaje de que todos podemos contribuir, desde nuestro entorno cotidiano, a un uso más responsable de los antibióticos y a la protección de la salud de toda la sociedad en general.

La orden que regula el Concurso de Carteles Educativos sobre el Uso Prudente de los Antibióticos se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de La Rioja y marca la base para la futura convocatoria en la que se detallarán, entre otros aspectos, las categorías, los plazos y las modalidades de los premios.