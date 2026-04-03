El Gobierno de La Rioja impulsa la Semana de la Salud 2026 con más de una treintena de actividades y recursos

Semana de la Salud - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja celebrará, del 7 al 12 de abril, la Semana de la Salud 2026 con más de una treintena de actividades y recursos para fomentar hábitos saludables entre la población.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, esta iniciativa, que se celebrará en distintos municipios riojanos, incluye acciones dirigidas a todas las edades y refuerza la educación para la salud con un nuevo material divulgativo orientado a la población universitaria

Impulsada por la Escuela de Salud con la implicación de los profesionales de los centros de salud y consultorios de La Rioja, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía información rigurosa, accesible y útil para mejorar su bienestar, fomentando la prevención y la adopción de hábitos de vida saludables.

Este año, la OMS ha elegido como lema 'Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia', poniendo en valor el papel de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta. Bajo este enfoque, la iniciativa refuerza la importancia del modelo One Health y del trabajo conjunto entre profesionales, instituciones y ciudadanía para promover entornos más saludables.

A lo largo de la semana se desarrollará una programación variada de actividades dirigidas a todos los públicos, que incluyen talleres, charlas, paseos saludables y acciones comunitarias en diferentes municipios de La Rioja. Estas actividades buscan fomentar hábitos de vida saludables, la prevención y el bienestar, así como acercar la salud a la vida cotidiana de las personas.

En el marco de esta semana, la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Escuela de Salud, ha elaborado un nuevo material divulgativo en formato tríptico dirigido específicamente a la población universitaria, con el objetivo de facilitar la adopción de hábitos alimentarios saludables en una etapa clave del desarrollo personal.

La etapa universitaria, ha destacado, representa un momento determinante en la adquisición y consolidación de estilos de vida. Factores como la falta de tiempo, las limitaciones económicas, la escasa planificación, los cambios en el entorno familiar y académico o la influencia del grupo de iguales pueden dificultar el mantenimiento de una alimentación equilibrada.

Para dar respuesta a esta realidad, la Sección de Educación para la Salud del Servicio de Promoción de la Salud ha diseñado una guía práctica que ofrece recomendaciones sencillas, realistas y adaptadas al día a día del alumnado universitario. El contenido incluye pautas para organizar la compra, planificar menús, cocinar de forma sencilla y equilibrar los distintos grupos de alimentos.

Asimismo, este recurso incorpora una visión integral del bienestar, promoviendo no solo una alimentación saludable, sino también la práctica regular de actividad física, el descanso adecuado y la importancia de disponer de espacios de desconexión.

El contenido del tríptico puede consultarse de forma ampliada en la web de la Escuela de Salud, donde se incluyen ejemplos prácticos de menús mensuales adaptados a la población universitaria, así como propuestas de recetas rápidas y económicas que facilitan su aplicación en el día a día.