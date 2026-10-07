El Gobierno de La Rioja organiza este sábado en Logroño un taller gratuito de fotografía de aves - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, organiza este sábado, 10 de octubre, un taller de fotografía de aves en Logroño, en colaboración con la Federación Riojana de Fotografía.

La actividad está dirigida a personas aficionadas a la ornitología y a la fotografía de naturaleza que quieran iniciarse o ampliar sus conocimientos en estas disciplinas.

El taller forma parte de la programación paralela de la XIX edición del Concurso de Fotografía 'Naturaleza de La Rioja' y tiene como objetivo acercar la fotografía de naturaleza a la ciudadanía, al tiempo que contribuye a divulgar los valores del patrimonio natural riojano y la importancia de su conservación a través de la observación y la fotografía de aves.

La jornada comenzará con una sesión introductoria en la Casa de las Asociaciones de Logroño, en la que se abordarán tanto los aspectos relacionados con la observación de aves como las principales técnicas para su fotografía. Esta primera parte correrá a cargo de la ornitóloga Mónica Pineda, coordinadora de SEO BirdLife La Rioja, quien dará a conocer las especies de aves más destacadas del entorno del Ebro a su paso por Logroño, así como sus principales hábitats, costumbres y movimientos migratorios.

Esta aproximación permitirá a los participantes conocer mejor las especies que podrán encontrar durante la posterior salida práctica.

A continuación, el fotógrafo de naturaleza José Luis Gómez de Francisco ofrecerá una sesión centrada en la fotografía de aves, en la que explicará las técnicas más habituales y orientará sobre los equipos más adecuados en función de las especies y de los espacios en los que se desarrolla la actividad.

Finalmente, la jornada concluirá con una sesión práctica en el entorno de la ribera del Ebro. Durante el paseo fotográfico por la zona de La Florida, miembros de la Federación Riojana de Fotografía acompañarán y asesorarán a los participantes en la toma de imágenes.

Para facilitar el aprendizaje y el aprovechamiento de la actividad, los asistentes se distribuirán en grupos reducidos y cada uno deberá acudir con su propia cámara. El taller es gratuito y cuenta con un máximo de 30 plazas.

Para participar es imprescindible realizar inscripción previa a través de la página web de 'Pasea La Rioja': https://pasea.larioja.org/actividades?idEd=787. Para consultar cualquier otra información sobre la actividad, las personas interesadas pueden dirigirse al correo electrónico infofotonaturaleza@larioja.org