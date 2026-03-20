El Gobierno de La Rioja presenta su amplia y apreciada oferta turística en la Feria B-Travel en Barcelona - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, Virginia Borges, ha participado esta mañana en la inauguración del salón turístico B-Travel donde La Rioja presenta su variada oferta turística dentro de un stand propio. La muestra, que se lleva a cabo desde hoy, día 20, y hasta el próximo domingo, permanecerá abierta en el Recinto Montjüic con el objetivo de captar tanto a público profesional como general interesados en incluir a La Rioja como su próximo destino a visitar.

En concreto, La Rioja está participando en esta muestra con un estand propio que es una adaptación de cincuenta metros cuadrados del estrenado durante la pasada edición de Fitur 2026. El espacio riojano posee un mostrador que está atendido por personal de la Oficina de Información y Turismo del Gobierno de La Rioja y la Oficina de Turismo Arnedillo.

Además de una pantalla de promoción audiovisual turística y espacios para reuniones profesionales, en esta área se ofrece completa información de la región tanto en soporte físico como digital. Asimismo, se hace una promoción especial para informar y poner en valor la próxima ruta aérea entre Barcelona y Logroño que comenzará a operar el próximo viernes 27 de marzo.

Entre las actividades programadas, durante las tres jornadas de feria, se va a realizar una demostración del cosido tradicional de almazuelas. Esta dinámica tiene una interacción directa con el público interesado y pretende divulgar cómo se lleva a cabo esta tradición tan arraigada en nuestro territorio.

Por otro lado, esta misma tarde, el grupo de acción local de la Ruta del Vino Rioja Oriental ha desarrollado en la feria varias actividades turísticas y divulgativas. Concretamente, tres acciones en las que se han contado los sabores con identidad del territorio a través de un viaje enogastronómico y, los paisajes cultivados y su belleza en el viñedo. Ha cerrado la comunicación del territorio un recorrido por el patrimonio como experiencia turística.