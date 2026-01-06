Gobierno de La Rioja y UR firman este miércoles un convenio para incorporar nuevos espacios al futuro Grado de Medicina

Archivo - Centro de Simulación avanzada del CIBIR - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, firmarán mañana miércoles, 7 de enero, un convenio para financiar la adecuación y equipamiento del Edificio I de la Facultad de Ciencias de la Salud e impulsar el futuro Grado en Medicina de la UR.

Esta inversión permitirá incorporar nuevo equipamiento de laboratorio, salas de simulación clínica avanzada y recursos tecnológicos de última generación en el Edificio I de la Facultad, donde ya se imparte el Grado en Enfermería, con el fin de que pueda compartirse de forma optimizada entre ambas titulaciones.

EN PROCESO.

Con la implantación aún pendiente del visto bueno de la ANECA, el pasado mes de noviembre el Ejecutivo riojano aprobó la licitación de la redacción del proyecto básico y de construcción del edificio II de la futura Facultad de Ciencias de la Salud por dos millones de euros, que albergará la titulación de Medicina y de Enfermería.

Estos estudios se realizarán en dos edificios. El edificio I, actual de Enfermería, donde se dará servicio a las dos titulaciones mientras se realiza el II, y este último que, además, ofrecerá a toda la Universidad de La Rioja un paraninfo (salón de actos) con capacidad para quinientas personas.

El edificio II se ubicará en una parcela superior a los 9.300 metros cuadrados situada entre la calle Avenida de la Paz y Obispo Fidel García (trasera del edificio de Corazonistas de la Universidad de La Rioja).

En la planta baja se situarán las aulas (cuatro con capacidad para 150 alumnos; seis para albergar hasta sesenta y ochenta personas; y ocho con un aforo de entre treinta, 35 y cincuenta alumnos). Se suman dos aulas de informática para cuarenta alumnos cada una.

También se ubicarán dos laboratorios de investigación (de 150 metros cuadrados y un espacio anexo de 50 metros cuadrados cada uno) con sala de lavado, esterilización, cámara oscura, sala de instrumentos, etcétera.

Con respecto al paraninfo (de 750 metros cuadrados) para su uso por toda la universidad "es una de las peticiones que tenía la Universidad de La Rioja". Por eso, el nuevo edificio contará además con un salón de grados para ochenta alumnos.

El edificio tendrá, por último, una zona de administración y gestión de personal, con todos los despachos para profesores, docentes, etcétera.

HASTA 32,4 MILLONES DE EUROS.

Toda la construcción de este edificio se proyectará con criterios de sostenibilidad económica, medioambiental y social, con criterios de accesibilidad universal y contemplará la instalación del cableado para sistemas de seguridad.

En total, está previsto que la inversión en la ejecución de la obra en el edificio sea de unos 32,4 millones de euros y tenga, cuando se licite la ejecución, una duración aproximada de entre entre 31 y 34 meses de construcción.

Ahora, hay que tramitar todo el procedimiento de adjudicación, hay que adjudicarlo, tiene que haber un periodo de diez meses para que los arquitectos ganadores de este proyecto elaboren el proyecto y, después, se solicitará la ejecución de la obra, por lo tanto, "es todavía pronto para poder dar un plazo para el inicio de las obras".

Mientras tanto, el objetivo del Gobierno es que la carrera de Medicina se empiece a implantar el curso que viene y, durante ese tiempo, se utilizará el edificio I, donde "ya se están realizando adaptaciones".