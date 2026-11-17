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LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha dado cuenta al Consejo de Gobierno en su reunión hoy, día 17, del incremento de 250.000 euros adicionales a los 5 millones de euros presupuestados para la contratación de seguros agrarios durante 2026, incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Con esta decisión, ha explicado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, refuerza su compromiso con el sector agrario, al incrementar en 750.000 euros los fondos disponibles respecto al ejercicio anterior, con el objetivo de impulsar el aseguramiento de las principales producciones y facilitar el acceso de agricultores y ganaderos a la contratación de pólizas al reducir sustancialmente el coste de suscripción.

El seguro constituye una herramienta fundamental para garantizar la viabilidad de las explotaciones frente a los fenómenos meteorológicos adversos, y el Gobierno de La Rioja quiere evitar que los agricultores abandonen la contratación de seguros por el aumento de precios previsto por ENESA y Agroseguro para las próximas contrataciones.

Por otro lado, con la ampliación de la partida destinada al aseguramiento agrario el Ejecutivo riojano avanza en la ejecución de las medidas que ha puesto en marcha a través del Plan de Acción autonómico para paliar el impacto de la crisis en el sector agrario.

En este contexto, ante la subida prevista de tasas del seguro de uva de vinificación (del 10 por ciento en Rioja Alta y del 20 por ciento en Rioja Media), el Gobierno de La Rioja solicitó a ENESA que aplazara su aplicación o la llevara a cabo de forma gradual para evitar que el incremento pudiera afectar al nivel de contratación, que alcanza un 80 por ciento de la producción, aunque esta petición no fue atendida.

Ante esta situación, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente modificó el pasado verano la convocatoria de ayudas para aumentar del 55 por ciento al 65 por ciento la subvención autonómica del módulo más contratado del seguro de uva de vinificación, destinado a neutralizar el impacto de la subida sobre los viticultores.

La Rioja es una de las comunidades autónomas con mayores cifras de aseguramiento en sus cultivos, manteniendo una tendencia creciente en los últimos años, algo que el Ejecutivo regional pretende consolidar con el incremento del presupuesto y del porcentaje de subvención.

Con la ampliación de esta partida destinada a financiar el aseguramiento agrario el Ejecutivo riojano da cumplimiento a una de las principales las medidas que ha puesto en marcha a través del Plan de Acción autonómico para paliar el impacto de la crisis de costos en el sector agrario riojano.

La siniestralidad registrada este año ha vuelto a poner de manifiesto la utilidad del seguro agrario.

En este sentido, Agroseguro cifra en cerca de 5 millones de euros el importe de las indemnizaciones por daños en el viñedo riojano durante la campaña 2026, con más de 4.000 hectáreas declaradas con siniestro, con afecciones causadas por el pedrisco en más del 90 % de los casos.