El Gobierno riojano aumenta hasta los 900 euros la ayuda mensual para plazas residenciales privadas

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, aumentar hasta los novecientos euros la ayuda de, hasta ahora, 747,25 euros, que reciben casi novecientas personas para hacer frente al coste de una plaza residencial privada para mayores o dependientes.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha informado de una medida que, en términos presupuestarios, supone más de 1,5 millones adicionales en el año 2026.

Se trata, ha dicho, de un incremento "significativo" de la Prestación Vinculada al Servicio (PVS) de atención residencial hasta alcanzar los novecientos euros mensuales.

Esta medida, ha dicho, "supone una apuesta decidida del Gobierno de La Rioja por reforzar el apoyo a las personas en situación de dependencia que residen en plazas privadas".

Así, ha dicho, el Ejecutivo regional entiende que "el importe máximo establecido por el Gobierno estatal es muy inferior al precio de mercado de los centros residenciales".

El Ejecutivo autonómico ejerce así, ha indicado, "la habilitación normativa que le permite incrementar las cuantías estatales cuando éstas resultan insuficientes, con el objetivo de garantizar una atención digna, sostenible y acorde a las necesidades reales de las personas mayores y dependientes en La Rioja".