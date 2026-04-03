El Gobierno riojano destina 75.000 euros a ayudas para la correcta gestión de residuos de construcción y jardinería

Archivo - Se busca una correcta gestión de residuos de actividades como la poda - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno riojano ha informado de que destinará 75.000 euros a la convocatoria de ayudas para la correcta gestión de residuos de construcción, poda y jardinería.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, ha abierto la convocatoria.

Está dirigida a los ayuntamientos riojanos con una población de hasta 5.000 habitantes y está destinada a la promoción y el fomento de la gestión adecuada de los residuos procedentes de obras menores de construcción o reparaciones domiciliarias, así como de los residuos vegetales de poda y jardinería.

El presupuesto asignado por el Gobierno de La Rioja para esta línea de apoyo es de 75.000 euros, de los cuales 30.000 euros irán destinados a la línea de retirada de los escombros y 45.000 euros a la línea de los residuos de poda y jardinería.

Con esta convocatoria se da cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular y al plan de actuación elaborado desde Calidad Ambiental y Agua para concienciar sobre una adecuada gestión y tratamiento de este tipo de residuos.

Por otro lado, se busca evitar la aparición de puntos de vertido incontrolado de escombros, impedir la quema incontrolada de los residuos vegetales, y fomentar la preparación para su reutilización y reciclado facilitándolo y mejorándolo a través de su recogida separada.

El plazo de presentación de solicitudes, a través de la oficina electrónica autonómica finalizará el 27 de mayo, mientras que la justificación de la subvención se efectuará antes del 1 de noviembre de 2026.

Los ayuntamientos podrán ser beneficiarios de estas ayudas siempre y cuando acrediten ante el órgano instructor la ejecución del servicio objeto de la subvención mediante la presentación de las facturas definitivas, los justificantes de pago correspondientes, y el certificado sobre la correcta gestión de los residuos.

Estas ayudas permitirán financiar los costes del servicio de recogida, incluido el alquiler de los contenedores durante el tiempo de aporte; y el transporte hasta una instalación autorizada de tratamiento de residuos y su adecuado tratamiento.

El importe de la ayuda varía en función del tamaño del municipio, con el fin de garantizar un mayor apoyo a las localidades con menor capacidad económica.

La cuantía máxima subvencionable puede alcanzar hasta el 95 por ciento de estos costes en el caso de los núcleos de población con menor número de habitantes.

Esta convocatoria de ayudas se enmarca en la estrategia autonómica de impulso a la economía circular, promoviendo la valorización de residuos y la reducción de su impacto ambiental.