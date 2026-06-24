Gobierno riojano, FER y ASDAE acercan el sistema CAE a empresas y sectores con alto potencial de ahorro energético - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización del Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la Asociación de Sujetos Delegados (ASDAE) han celebrado hoy, día 24, en el Centro Tecnológico de La Rioja 'La Fombera', la jornada 'CAE. Oportunidades y casos prácticos para la empresa riojana', dirigida a compañías interesadas en conocer cómo transformar sus proyectos de eficiencia energética en ahorro económico mediante el sistema CAE (Certificados de Ahorro Energético).

"Es una jornada especialmente interesante para el tejido empresarial de La Rioja y para sectores con alto potencial de ahorro energético, como puede ser la industria agroalimentaria, estratégica en la economía de la región", ha planteado el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, durante la inauguración.

"Las inversiones en eficiencia energética generan ahorros certificables y pueden convertirse en una oportunidad económica para las empresas", ha destacado. La sesión ha girado en torno a esta idea, fortalecida a través de nueve casos reales de compañías que han transformado sus proyectos de eficiencia energética en ahorro energético.

Bettergy, Creara Energy Xperts, Delcae, EPSA, Leyton, Serveo, STX, Tecman y Vivendio Sostenibilidad Energética, sujetos delegados asociados a ASDAE, han presentado casos como la sustitución de calderas por bombas de calor, recuperación de calor en procesos industriales y agroalimentarios, mejoras energéticas en bodegas, soluciones de ACS y fotovoltaica en el ámbito residencial, optimización de procesos de generación de calor y frío, definición de líneas base para proyectos singulares y otras medidas de eficiencia energética con capacidad para generar ahorros certificables mediante CAE.

Por su parte, la presidenta de ASDAE, Elena González, ha incidido en "el papel esencial de los sujetos delegados para acercar el sistema CAE a pymes, industrias y sectores productivos con oportunidades reales de eficiencia energética. Su labor permite acompañar a las empresas en la identificación de actuaciones susceptibles de generar ahorros certificables y en la gestión técnica y administrativa necesaria para convertir esos ahorros en valor económico".

Durante la jornada, han participado también el presidente de AIER, Javier Pérez, y el jefe de Área de Energía y Transición Energética de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, Francisco Jesús Martínez, que ha expuesto la evolución y situación actual del sistema CAE en La Rioja.