El Gobierno riojano financia con 40.000 euros la pista de pádel de Sotés, que ha supuesto invertir casi 75.000 euros

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, visita las nuevas pistas de pádel de Sotés - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha visitado junto al director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, la nueva pista de pádel cubierta de la zona deportiva de Sotés, una actuación que ha supuesto una inversión total de 79.492,04 euros, de los que 40.000 euros han sido financiados por el Ejecutivo regional.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, este proyecto se suma al Plan de Infraestructuras Deportivas de La Rioja, que moviliza más de trece millones de euros para la mejora y modernización de equipamientos en la comunidad autónoma.

La intervención ha consistido en la construcción de una pista de pádel y su posterior cubrición, dotando a la instalación de una estructura que permite su utilización en cualquier época del año, con independencia de las condiciones meteorológicas.

La actuación se ha desarrollado en la zona deportiva municipal y responde a la necesidad de ampliar y consolidar la oferta de instalaciones disponibles en el municipio.

Desde el punto de vista funcional, el nuevo equipamiento "mejora las condiciones de práctica deportiva, incrementa la seguridad de los usuarios y favorece una mayor programación de actividades, al garantizar la continuidad del uso de la instalación durante todo el año".

Asimismo, "contribuye a optimizar el rendimiento de la inversión pública realizada en la infraestructura".

El Ejecutivo ha destacado que la aportación del Gobierno de La Rioja a este proyecto refuerza la colaboración con los ayuntamientos y se enmarca en la estrategia de apoyo al deporte en la región, facilitando que los municipios dispongan de instalaciones adecuadas y actualizadas.

El Plan de Infraestructuras Deportivas del Gobierno regional, ha relatado, impulsa actuaciones de construcción, reforma y mejora de espacios para la práctica de numerosas modalidades deportivas en distintos puntos del territorio, con el objetivo de promover la actividad física, fomentar hábitos de vida saludables y avanzar en la cohesión territorial a través de inversiones estratégicas.