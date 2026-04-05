El Gobierno riojano prepara a sus equipos de prevención y extinción en el uso de fuego técnico frente a los incendios

Trabajo de los bomberos forestales - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural y Paisaje ha organizado cinco jornadas de formación y especialización del dispositivo autonómico de prevención y extinción de incendios forestales con el fin de instruir al personal en el manejo del fuego técnico.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, las formaciones se han centrado en la mejora de la capacidad de respuesta del dispositivo en entornos de mayor complejidad, reforzando aspectos como la toma de decisiones, la comunicación y el trabajo en equipo, y bajo condiciones de presión.

Los cinco ejercicios con fuego técnico, que han tenido lugar en los términos municipales de San Román de Cameros, Cornago, Mansilla de la Sierra y Viniegra de Abajo durante los meses de febrero y mazo, han consistido en la aplicación planificada y controlada del fuego sobre parcelas previamente seleccionadas, bajo condiciones ambientales específicas que garantizaban su seguridad y correcta ejecución.

Cada intervención cuenta con un plan de quema detallado, en el que se definen objetivos, condiciones meteorológicas, medios disponibles, organización del operativo y medidas de contingencia, así como la posible reconversión a incendio forestal en caso de producirse algún escape o incidente.

Además, todas las variables han sido definidas y supervisadas por personal técnico especializado, con amplia experiencia en comportamiento del fuego, meteorología y operaciones de extinción.

Este tipo de prácticas permiten al personal interviniente familiarizarse con el comportamiento real del fuego para poder aplicarlo después como fuego técnico en la extinción, ya que esto permite aprender a manejar intensidades y velocidades de avance del mismo.

El ambiente de estrés, tanto térmico como sonoro, y el caos que se genera a pesar de que esté controlado, ayuda a habituarse a este contexto y poder aplicar lo aprendido e interiorizado para una futura actuación en incendio real.

Desde el Área de Lucha contra Incendios Forestales, en el marco del Plan General de protección contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, actualmente en fase de información pública, se considera que este tipo de prácticas son un elemento clave para garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante posibles incendios forestales.

Todas las actuaciones se diseñan rigurosamente para evitar impactos negativos sobre el medio natural. Para ello, se analizan previamente parámetros como la humedad, la temperatura, el viento o el estado del combustible vegetal, asegurando que el fuego se mantenga dentro de niveles compatibles con la protección del suelo, el arbolado y la vegetación existente, asegurando que el efecto sobre el ecosistema sea mínimo.

La celebración de estas jornadas de entrenamiento se enmarca en la estrategia de mejora continua del operativo, en un contexto en el que La Rioja presenta una baja incidencia de incendios forestales. Aunque esta situación es positiva desde el punto de vista ambiental, limita las oportunidades de entrenamiento en escenarios reales.