El Gobierno riojano reafirma el reto de "ganar en competitividad fiscal" tras entrar en vigor las nuevas medidas

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha reafirmado hoy el "reto de ganar en competitividad fiscal" durante esta legislatuda en La Rioja tras entrar el vigor la deflactación del IRPF, deduccioens para personas con celiaquía e incentivos al relevo generacional.

En la reunión que, cada semana, celebra el Consejo de Gobierno hoy se ha hecho un "análisis" de las últimas medidas fiscales puestas en marcha en La Rioja y que entraron en vigor el 1 de enero, junto a las leyes de Presupuestos y Medidas Fiscales.

Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo, ha recordado cómo "el reto del Gobierno de La Rioja es volver a situar a La Rioja en las principales posiciones en competitividad fiscal.

Se trata del establecimiento de un sistema de deflactación del IRPF, de tal manera que si la inflación sube por encima del tres por ciento, automáticamente se deflactará la tarifa del IRPF.

Se suma la modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para "facilitar el relevo generacional en la empresa familiar", adelantando a los sesenta años la edad del donante.

De esta manera, los beneficios fiscales podrán aplicarse cuando el donante tenga 60 años o más, en lugar de los 65 exigidos hasta 2025, o se encuentre en situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Este cambio, para el Gobierno, permite adelantar la transición entre generaciones, evitar penalizaciones y garantizar una continuidad más ordenada en la gestión de las empresas familiares.

Además, se creará un grupo de trabajo con la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) para estudiar un futuro paquete legislativo que profundice en esta línea de apoyo.

Por otro lado, el 1 de enero entró en vigor la deducción de 250 euros en el IRPF por cada miembro de la unidad familiar con enfermedad celíaca diagnosticada, que pretende aliviar el sobrecoste que soportan estas familias debido a la necesidad de adquirir productos específicos, habitualmente más caros.