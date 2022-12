El Gobierno riojano saca adelante los presupuestos para la comunidad con el apoyo de IU

La Ley de Medidas Fiscales, que tradicionalmente le acompaña, se aprobará en otro pleno el 29 de diciembre

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha sacado adelante la Ley de Presupuestos para el año 2023 al sumar a los votos del PSOE, a los que se une la diputada no adscrita Raquel Romero, el de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno.

Las cuentas han salido adelante sin la Ley de Medidas Fiscales (o Ley de Acompañamiento), cuyo dictamen no se aprobó en comisión y que la Mesa del Parlamento volverá a tratar mañana para su aprobación en pleno el 29 de diciembre.

Tras el debate de hoy, se ha añadido al texto una enmienda del Partido Popular que, con una inversión de 20.000 euros, dotará al Parlamento de un programa informático para la presentación de enmiendas y que ha logrado el acuerdo de todos los grupos.

También se ha aprobado una enmienda del PP, con el apoyo de PSOE e Izquierda Unida, que supone una inversión de 30.000 euros a la asociación A Crear.

Desde Ciudadanos, sin embargo, se ha rechazado apoyar ninguna subvención nominativa a ninguna asociación o colectivo porque desde este partido, afirman, abogan por la concurrencia competitiva.

Se ha incluido, mediante voto particular, una enmienda del PSOE (41) que supone una inversión de 230.000 euros para los cuarteles de la Guardia Civil.

Ha sido algo que ha levantado las suspicacias del 'popular' Carlos Cuevas, quien ha visto que la comunidad "no tiene competencias" para hacerlo, por ser del Gobierno central.

El 'popular' Alfonso Domínguez ha defendido las 506 enmiendas presentadas por esta formación a la Ley de Presupuestos, al que es, a su juicio, el último presupuesto de Andreu.

"Con los mayores impuestos los peores servicios", ha resumido considerando que "los riojanos son los españoles que no tienen una atención sanitaria de calidad y los peores indicadores de los servicios públicos".

Ha recordado que hoy se aprobarán los presupuestos sin su correspondiente Ley de Medidas Fiscales y es así, ha visto, porque la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, es "incapaz de ponerse de acuerdo con la mayoría parlamentaria".

Tras esto, ha intervenido la diputada de IU, Henar Moreno, para afear al Partido Popular que "el noventa por ciento" de sus enmiendas "van a la deuda pública".

"Ustedes", le ha dicho a los diputados del PP, "siempre se acuerdan de los mismos, los que tienen que pagar el Impuesto de Patrimonio; y pretenden aumentar el presupuesto para la educación concertada, porque quieren hacer una escuela de pobres y otra de ricos".

"Los presupuestos lo son todo, y los recursos son finitos", ha dicho Moreno al justificar su rechazado a las enmiendas de 'populares' y Ciudadanos.

En esta línea, la socialista Sara Orradre ha rechazado el "relato del Apocalipsis" del Partido Popular. "Estos presupuestos, los cuartos de Andreu, van a profundizar en los indicadores en los que más orgullosos estamos", ha dicho.

Ha relatado cómo La Rioja tiene "la mejor tasa de desempleo de los últimos quince años; una afiliación a la Seguridad Social histórica; es

la tercera que más invierte en servicios sociales; y una de las que más invierte en sanidad".

"No van a recuperar a golpe de enmienda el gobierno que perdieron, no vamos a volver a la desprotección social", ha aseverado a los 'populares' anunciando el rechazado a sus enmiendas.

La portavoz de Ciudadanos, Belinda León, ha cargado las tintas en acusar al PSOE de una "rotunda negativa a negociar con la oposición" así como su "falta de responsabilidad", tanto en no haber podido sacar adelante la Ley de Medidas Fiscales como en mantener a la diputada no adscrita Raquel Romero.

"Sólo pedíamos que aprobaran alguna de nuestras enmiendas, pero no han accedido ni a una, no negocian pero apelan a nuestra responsabilidad, me pregunto dónde está la suya", ha aseverado considerando que en el PSOE "creen que la voluntad del Ejecutivo es poder absoluto".

En un momento del pleno, el diputado del PP Carlos Cuevas ha propuesto reducir todo el debate a una enmienda, la 497, que supondría reducir altos cargos, así como la Consejería de Participación (de la que está al frente Raquel Romero, expulsada de Ciudadanos), y destinar esos 3,2 millones de euros a contratar personal sanitario.

Cuevas se ha mostrado dispuesto a retirar el resto de las enmiendas si se aprobaba esta. No obstante, no ha sido aprobada.

En el debate de hoy, ha vuelto a crearse tensión al calificar, desde las filas 'populares', de Terminator al consejero de Educación, Pedro Uruñuela, quien ha visto que, "cuando faltan argumentos", surgen "el insulto y la descalificación".

Cuevas ha accedido a retirarlo del diario de sesiones, aunque más tarde el 'popular' Diego Bengoa ha creído que el calificativo "le viene muy bien" porque está "terminando con la educación".

El portavoz 'popular', Jesús Ángel Garrido, también ha tenido un enfrentamiento agrio con la socialista Teresa Villuendas cuando ésta ha entendido que se le podrían recriminar actitudes de acoso y Garrido ha exigido que lo retire (cosa que no ha hecho porque Villuendas ha entendido que no le estaba llamando acosador).

LEY DE MEDIDAS FISCALES

Durante el transcurso del pleno, el presidente del Parlamento, Jesus María García, ha convocado de urgencia a la Mesa de la Cámara, que se reunirá mañana, para tratar una nueva Ley de Medidas Fiscales, con el objeto de que también pueda ser aprobada y entre en vigor junto con la Ley de Presupuestos.

Entre las enmiendas que se han añadido al debate, con respecto al primer proyecto de Ley de Acompañamiento presentado por el Gobierno riojano, se encuentra una moratoria para las 'macrogranjas', de IU, y que el personal sanitario pueda reducirse la jornada a partir de los 55 años, de Ciudadanos.

En la convocatoria, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, y la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, solicitan la tramitación directa y lectura única por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2023. Se hará el 29 de diciembre después de que el Gobierno riojano de informe de criterio.

La Ley de Acompañamiento no ha podido llevarse hoy a pleno después de que el Partido Socialista se quedara solo en la aprobación del dictamen en comisión, al contar con el voto en contra de Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Izquierda Unida.

La diputada de IU, Henar Moreno, molesta por la ingerencia del poder ejecutivo al posicionarse, en nota de prensa, junto a la consejera de Igualdad, Raquel Romero, en su calidad de diputada decidió abstenerse al ver, además, que el PSOE no había negociado sus enmiendas.