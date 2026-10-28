El Gobierno riojano se suma a los tres días de luto oficial por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja se suma a los tres días de luto oficial convocados por el Gobierno de España en señal de duelo por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). El Gobierno de La Rioja y sus miembros mantendrán exclusivamente la actividad de representación institucional y de servicio público que sea imprescindible durante estos días, eliminando de la agenda cualquier acto de celebración por respeto a las víctimas del accidente y sus familiares.

Trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo a las familias de los fallecidos y heridos en el accidente y reiteramos el agradecimiento a la labor de todos los equipos de emergencias que atienden a los afectados por este trágico suceso.

Del mismo modo, La Rioja reitera el ofrecimiento de los medios humanos y materiales de la Subdirección General de Emergencias, del Servicio Riojano de Salud y de La Rioja Cuida para colaborar en la respuesta al siniestro. Entre estos recursos se encuentra el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de La Rioja, responsable de coordinar y prestar la atención sanitaria urgente fuera del ámbito

hospitalario en la comunidad autónoma.

A su vez, el Banco de Sangre de La Rioja se pone a disposición de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha para colaborar en el suministro de componentes sanguíneos si fuera necesario.

Tal y como publica hoy, día 28, el Boletín Oficial del Estado, el periodo de luto oficial comenzará mañana, jueves, y se prolongará hasta las 24 horas del sábado, día 31.

Durante estos días las banderas de la Comunidad de La Rioja ondearán a media asta en los edificios públicos donde su uso sea obligatorio.