La Gota de Leche presenta una completa programación cultural y formativa para mayo

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LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El espacio municipal La Gota de Leche ha diseñado para el mes de mayo una amplia programación cultural, formativa y participativa dirigida principalmente a jóvenes, con propuestas para distintos intereses.

En el apartado de cursos y talleres, los días 20 y 21 de mayo se celebrará el Taller de cartelería digital, en horario de 19 a 20,30 horas. Asimismo, los días 25 y 26 de mayo tendrá lugar el Taller de mastering, también en horario de 19 a 20,30 horas. Ambos talleres tienen una cuota de 4 euros y requieren inscripción previa a través de la web lagota.es desde el 4 de mayo.

Además, el viernes 30 de mayo se celebrará el Taller de juegos de mesa modernos, a las 18,15 horas, impartido por Sheila Santibáñez. La actividad es gratuita, con plazas limitadas, y requiere inscripción previa a través de lojoven.es.

Ese mismo día, 30 de mayo, tendrá lugar también una nueva sesión de Café Filosófico, en horario de 12 a 13,30 horas, coordinada por Marina Rodríguez. Esta propuesta está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, contará con un máximo de 15 plazas y la participación será gratuita, incluyendo café. Las inscripciones ya se pueden realizar en lojoven.es

La programación incluye además el 3º Concurso de Ilustración Digital 'Reinventando un clásico', cuyo plazo de participación permanecerá abierto hasta las 23,50 horas del 31 de mayo de 2026.

Las personas interesadas deberán publicar su obra en Instagram con el hashtag #reinventandolagota3 y etiquetar la cuenta @lagotadeleche_logrono. El certamen contará con 400 euros en premios y las bases completas pueden consultarse en la web www.lagota.es

En el ámbito de encuentros y participación, el 8 de mayo a partir de las 19 horas se celebrará Encuentros Ilustrados, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años que estudien o trabajen en el ámbito de la ilustración. Este foro busca crear comunidad creativa y fomentar el intercambio de experiencias entre participantes.

La programación se completa con varias exposiciones a lo largo del mes. Del 1 al 30 de mayo, el Patio Central acogerá la muestra 'Concurso Fotografía: Amarillo'.

Asimismo, del 4 al 30 de mayo, podrá visitarse en el pasillo de exposiciones de la planta baja la exposición fotográfica 'Ni Hao Morretes!!', de Rubén García Bañuelos y Bárbara Reina de la Pantaloneta. Esta última incluirá además una tertulia viajera el miércoles 13 de mayo a las 20,15 horas en el Patio Central.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden consultar las páginas web lojoven.es y www.lagota.es, así como los perfiles en redes sociales de La Gota de Leche.