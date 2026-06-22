La Grajera tiene ya remodelados su cafetería y aseos con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque de La Grajera tiene ya remodelados su cafetería y aseos, tras unas obras que se han realizado con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Próximamente, se aprobará una nueva licitación para la gestión de este espacio, con el fin de poder ofrecer el servicio "lo antes posible".

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado este lunes el edificio, una vez concluidos los trabajos que han supuesto "una reforma que otorga un aspecto renovado, cómodo y accesible para estas instalaciones ubicadas en el mayor espacio verde de la ciudad".

En la visita también han participado el concejal de Urbanismo, Iñigo López-Araquistáin, junto con el arquitecto responsable de la obra, Sergio Rojo, y Ana Hurtado, jefa de proyectos de la unidad de arquitectura.

Estas obras han contado con un presupuesto de 503.899,94 euros provenientes de fondos europeos, dado que están enmarcadas en las actuaciones del 'Plan Xacobeo', financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ASEOS ADAPTADOS A PERSONAS OSTOMIZADAS

Escobar ha explicado que "las obras de rehabilitación se han centrado en la renovación integral del edificio y la incorporación de criterios de eficiencia energética y sostenibilidad".

Los trabajos de reforma interior y mejora han afectado a fachadas, cubierta, carpintería exterior, vidrios, cerrajería, particiones, pavimentos, falsos techos, revestimientos y carpintería interior, instalaciones de climatización y ventilación, instalación eléctrica, y fontanería.

En opinión del alcalde, "La Grajera es lugar de encuentro de muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, zona de paso de miles de peregrinos del Camino de Santiago, y a partir de hoy cuenta con unas instalaciones nuevas y más accesibles en el entorno verde por excelencia de Logroño".

Escobar ha destacado que "uno de los aspectos más relevantes de la intervención ha sido la remodelación de los aseos, que se han adaptado para garantizar accesibilidad universal, incluyendo instalaciones específicamente diseñadas para personas ostomizadas".

Con estas medidas, ha expresado, "el Ayuntamiento busca que todos los visitantes puedan disfrutar de los servicios de manera cómoda y segura".

A juicio del alcalde, "el proyecto refleja el compromiso del Consistorio con la mejora de los espacios públicos, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y a los visitantes del Parque de La Grajera".

LICITACIÓN DE LA GESTIÓN.

El Ayuntamiento de Logroño abrió en febrero de este año el proceso de licitación para la concesión demanial de uso privativo de la cafetería del parque de La Grajera y sus correspondientes aseos, que quedó desierto.

Con posterioridad, se han presentado dos solicitudes para gestionar esta instalación, por lo que el Ayuntamiento de Logroño aprobará próximamente, en Junta de Gobierno Local, una nueva licitación para la gestión de este espacio, con el objetivo de poder ofrecer el servicio lo antes posible.

La licitación de la cafetería y los aseos del Parque de La Grajera se fija en cuatro años más dos prórrogas de un año cada uno, voluntarias para ambas partes.

En este caso, el canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 5.4457,52 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 32.745,12 euros.

El conjunto cuenta con una planta sótano (101,46 m2 de superficie construida que alberga salas de instalaciones de climatización y auxiliares), una planta baja (233,29 m2 destinados a la cafetería y 73,82 m2 para los aseos) y una primera planta bajocubierta (61,79 m2, que alberga las instalaciones de ventilación y el almacén).

Las instalaciones disponen de una zona destinada a terraza de veladores exterior para la que el adjudicatario deberá solicitar la licencia pertinente para utilizar su totalidad o una parte, en función del interés.