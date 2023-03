Una gran manifestación recorre el centro de Logroño por el 8 de marzo reivindicando igualdad y derechos de las mujeres

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una gran manifestación ha recorrido las principales calles de Logroño para reivindicar la igualdad y derechos de las mujeres. Una protesta, organizada por la Plataforma 8 de Marzo, que ha partido a las 19,00 horas desde la glorieta del doctor Zubía, junto al Instituto Sagasta, y que culminará en el mismo lugar.

A la misma, han acudido, entre otras autoridades, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, así como otros miembros del Ejecutivo riojano, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, además de representantes del Ayuntamiento de Logroño y de formaciones políticas, sociales y sindicales.

La manifestación se ha desarrollado bajo la pancarta principal 'Plataforma 8 de marzo. Derechos en igualdad garantizan democracia y libertad'. También se han podido ver otras que decían 'Sin consentimiento, es violación. ¡Solo sí es sí!' o ¡Eres libre, así que vuela'.

Además, las participantes han portado carteles en las que se podía leer 'Igualdad depende de los dos'; 'Inteligente, independiente, no tiene masculino, no tiene femenino, podemos ser tú y yo'; o 'No soy un perro, no me silbes'. También se han coreado consignas, como 'Ni una más, ni una menos, vivas las queremos"; "Mujer organizada, mujer empoderada"; o "Si tocan a una, nos tocan a todas".

EVITAR "DAR PASOS ATRÁS"

Antes de la marcha, la portavoz de la Plataforma 8 de Marzo, Izaskun Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que hoy vuelven a salir a la calle para "seguir avanzando" y no caer en "ningún retroceso" porque, como ha aseverado, "tenemos que estar vigilantes y activas para que no se den pasos atrás en todo lo que hemos conseguido".

Todo frente a lo que ocurre en otras comunidades autónomas o en otros países porque, como ha dicho, "somos testigos de cómo las que hacen unos años fueron referentes en la realidad de las mujeres y el feminismo, como por ejemplo en Irán, hoy, por desgracia, regímenes de derechas y conservadores integristas han hecho que desaparezcan. Aquí estamos viendo lo que puede llegar a pasar".

Fernández ha querido agradecer también "las políticas, inversiones y las iniciativas que se están tomando en esta legislatura por un gobierno progresista, tanto a nivel nacional como regional". En este punto, ha insistido, "vemos cómo derechos y leyes que estaban vigentes desde hacía muchos años por fin se empiezan a ejecutar".

En el caso de La Rioja, ha explicado, "hay leyes, como la aprobada contra la Violencia de Género que, por fin, se tienen en cuenta o como la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva".

Con todo ello se demuestra, a su juicio, "que se realizan políticas de igualdad y de mejora de los derechos de las mujeres y también de su economía. No hay que olvidar cómo han mejorado las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional". Como ha dicho: "Todos estos avances son considerables pero tenemos que ir alcanzando la igualdad".

También se ha referido a la presencia de la mujer en sectores servicios como el cuidado. "Las mujeres somos las que tenemos este tipo de puestos de trabajo y que llevamos ese peso encima".

Además, y sobre la Ley de Paridad, la portavoz cree que ayudará a que "futuras generaciones tengan a mujeres como referentes para poder parecerse a ellas".

Durante su intervención ante los medios, Fernández ha destacado también que la manifestación de este miércoles es conjunta, algo que es porque "tenemos un Gobierno que no crispa y no hay desunión". Aún así, ha indicado, "otras veces hemos hecho esfuerzos muy grandes todas las sensibilidades feministas de la región para salir todas juntas y en eso se tiene que trabajar porque todas dejamos nuestras siglas a un lado y salimos bajo un solo lema y detrás de una sola pancarta la de la Plataforma 8 de Marzo".

"La ciudadanía riojana no se merece otra cosa, se merece la unidad", ha finalizado la portavoz.