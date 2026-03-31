Una gran maqueta ferroviaria de 75 metros de recorrido se puede visitar hasta el domingo en el CCR

Gran maqueta ferroviaria de 75 metros de recorrido se puede visitar hasta el domingo en el CCR - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acoge hasta el domingo 5 de abril una maqueta ferroviaria que ocupa todo el Ágora, ofreciendo a visitantes de todas las edades la posibilidad de descubrir de cerca el funcionamiento del mundo ferroviario.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha visitado esta espectacular instalación acompañado por el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Rioja, Félix Pérez, y por Gerardo Izquierdo, miembro de la junta del Club Ibérico de Módulos H0.

Durante su visita, Sainz ha destacado que "esta exposición convierte el CCR en una parada obligatoria y un espacio vivo y atractivo durante la Semana Santa, capaz de aunar cultura, divulgación y ocio familiar. Es una oportunidad única para acercar el mundo del ferrocarril a todos los públicos y poner en valor el trabajo de asociaciones y aficionados que mantienen viva esta afición".

Ha reseñado que la muestra cuenta con una maqueta "con hasta 15 trenes simultáneos que desde luego va a hacer sorprender y va a hacernos pasar un rato delicioso recorriendo toda la historia de los trenes, del tren en La Rioja y en España". El concejal ha puesto en valor que "están representadas la antigua estación de Logroño, la de Cenicero o de la de Haro".

CONSTRUCCIÓN EN MÓDULOS

Pérez, por su parte, ha señalado que la maqueta de "hace en módulos -de 90 centímetros de largo por 40 de ancho-, a través de maquetas normalizadas, donde toda la instalación eléctrica y electrónica está todo coordinado".

Después de Logroño, el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Rioja ha señalado que "el mes que viene vamos a Gandía, y luego parará en Francia, para, a continuación, en octubre ir a Ponferrada".

Gerardo Izquierdo, miembro de la junta del Club Ibérico de Módulos H0, ha señalado que "soy el que se encarga de solucionar los problemas electrónicos o hacer pequeños añadidos, ya que los mandos cuentan con un botón de parada que, en la maqueta de casa te para todo si tienes un problema, pero aquí no vamos a parar por tener un problema en Haro, y parar Valencia". Por ello, "a través de un equipo electrónico muy sencillo lo que hace esa anular esa función".

ESCALA H0

La instalación cuenta con 75 metros de recorrido y está desarrollada en escala H0, una de las más populares en el modelismo ferroviario, 87 veces más pequeña que la realidad. La elaboración de la maqueta ha estado coordinada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Rioja y ha contado con la participación de 15 maquetistas procedentes de toda la geografía española, todos ellos integrados en el Club Ibérico de Módulos H0, que han aportado sus piezas para la creación de esta obra conjunta.

Entre las reproducciones destacan la estación de Orduña (Vizcaya), la histórica estación de Haro, la antigua estación de Logroño (derribada en 2010) y la de Cenicero. La complejidad de algunas instalaciones requiere trabajo en equipo.

La maqueta recrea la circulación ferroviaria con horarios que simulan los reales: cada tren sale a una hora concreta y debe llegar a su destino con precisión. A lo largo de la semana, los visitantes podrán disfrutar de trenes de distintas épocas y países.

Durante las jornadas iniciales se mostrarán circulaciones libres con trenes internacionales, franceses, alemanes o austríacos, mientras que el resto de la programación estará centrada en trenes españoles, dedicando cada día a una época concreta: desde los años cuarenta hasta la actualidad. Hoy y mañana circularán trenes de entre 1940 y 1990; el jueves 2 de abril lo harán los de la década de los noventa; y entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril podrán verse composiciones desde 2005 hasta la actualidad. La entrada a la exposición es gratuita. El horario de apertura será de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas, excepto el domingo 5 de abril, cuando cerrará a las 14,00.

Los visitantes podrán recorrer libremente el espacio y observar el funcionamiento de las distintas estaciones y módulos, operados por los propios maquetistas.

CONFERENCIA: 'FERROCARRIL, VINO Y LA RIOJA'

Como complemento a la exposición, el martes 7 de abril, a las 19,00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Ferrocarril, vino y La Rioja', impartida por José Miguel Delgado, profesor honorífico de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia para La Rioja. La charla abordará el papel histórico del ferrocarril en el desarrollo y expansión del vino Rioja, poniendo en valor su impacto económico y social en la región.

Las entradas son gratuitas y pueden obtenerse en centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.