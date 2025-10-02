LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja que la gratuidad de la matrícula universitaria se extenderá a todos los cursos progresivamente.

Capellán, a respuesta a una pregunta a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, relativa a los objetivos presupuestarios en Educación, ha dado a conocer que este curso la matrícula universitaria para el segundo curso será gratuita.

De este modo, la medida puesta en marcha el año pasado por la que se implantó la gratuidad en el primer curso universitario se extiende al segundo, con el objetivo de ir extendiéndola progresivamente a los siguiente cursos.

La educación, para Capellán, es "la gran semilla de igualdad de oportunidades", tal y como ha desarrollado en el Parlamento; y, bajo este prisma, ha señalado su "gran apuesta" por la gratuidad de la educación "de cero a dieciocho años".

Más allá de este objetivo, ha señalado a los diputados: "Yo, como muchos de ustedes, pertenecemos a una generación en la que nuestros padres, con muchos desvelos, no quisieron darnos más herencia que estudios para labrarnos un futuro".

El presidente del Gobierno riojano ha abogado por que las limitaciones económicas "no sean un obstáculo" para tener estudios superiores.

Por eso, "en coherencia y continuidad" con la medida puesta en marcha para que la primera matrícula de los estudios universitarios sea gratuita, tanto para la Universidad de La Rioja como para los riojanos que estudien fuera de la comunidad, ha anunciado que, este mismo curso 2025-26, se amplía al segundo año.

Sucesivamente, "todos los riojanos que estudien en la UR, UNED, o fuera de la comunidad" tendrán gratis la matrícula en todos los cursos, implantando la medida de forma progresiva, con el "único condicionante del rendimiento y del esfuerzo para superar los cursos".

La gratuidad de la matricula para estudiar fuera de La Rioja se aplicará a todos los estudios, haya en esta comunidad o no, y se aplicará el condicionante del esfuerzo con la superación de créditos que ya marcan las becas de Ministerio de Educación.