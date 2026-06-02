El grupo de artistas de Cerezo de Río Tirón expone sus obras en el Centro Fundación Caja Rioja de Santo Domingo de la Calzada - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja de Santo Domingo de la Calzada acoge hasta el 13 de junio una exposición colectiva del grupo de artistas de Cerezo de Río Tirón titulada "Cerezo Tiene Tirón".

Se trata de una selección de obras realizadas por vecinos de la localidad burgalesa que, en los últimos años, han descubierto en la pintura una forma de expresión artística, convivencia y crecimiento personal.

El origen del grupo se encuentra en un curso de pintura impulsado en la localidad por el artista Pedro Vicente González Lacalle, vecino del municipio y pintor de origen cántabro con raíces castellanas.

Lo que comenzó como una sencilla propuesta cultural entre amigos terminó convirtiéndose en un espacio estable de aprendizaje y creatividad compartida.

La iniciativa cobró especial relevancia gracias a participantes como Nina, vecina de 86 años que, tal y como recogía la prensa burgalesa, utilizó un pincel por primera vez en esta experiencia artística.

Su entusiasmo simboliza el espíritu del grupo: demostrar que nunca es tarde para descubrir nuevas inquietudes y desarrollar capacidades creativas.

Los integrantes del colectivo comenzaron trabajando aspectos básicos de la pintura como el dibujo, las figuras, las sombras, la perspectiva o el color.

Con el paso de los meses, las clases evolucionaron hacia composiciones más personales y técnicas más complejas. Paisajes, bodegones, animales, escenas cotidianas y reinterpretaciones artísticas forman parte de una exposición variada y cercana, marcada por la autenticidad de sus autores.

Más allá del resultado plástico, el grupo destaca el valor humano del proyecto. Los participantes subrayan el ambiente de compañerismo generado durante las sesiones y la importancia de la actividad como espacio de encuentro social y dinamización cultural en el medio rural.

La exposición permite al público conocer el trabajo realizado por este colectivo de artistas aficionados, de una localidad cercana, y unida históricamente a Santo Domingo de la Calzada, cuya evolución demuestra el poder del arte como herramienta de aprendizaje, ilusión y cohesión social.

Puede visitarse hasta el 13 de junio, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.