El grupo de Calahorra 'Lima Negra' presenta su álbum debut 'Peligros'

Lima Negra presenta su álbum debut 'Peligros' - LIMA NEGRA

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Lima Negra' es un nuevo grupo salido de la escena granadina y, aunque supuestamente sus registros parecen estar lejos de los artistas insignes de la ciudad, ellos son el resultado de su actual efervescencia creativa y social.

La banda, en esencia, son los calagurritanos Javier Sola y Juan Carlos Ruiz, una especie de Pete Doherty y Carl Barat disfrazados, por momentos, de Juan Perro o Willy Deville, con una desbordante capacidad y curiosidad para descubrir, absorber y usurpar música foránea.

También, está presente en Lima Negra cierta disfunción emocional arropada, por suerte, por un elenco de músicos y personajes variopintos que se han ido añadiendo poco a poco al proyecto.

La solvencia musical de cada uno de ellos "ha sido vampirizada por estos dos granujas, permitiéndose de esta forma moverse con descaro por ritmos y tradiciones ajenas". 'Peligros' es el resultado de varias sesiones de grabación donde una banda de rock, insolente y con tendencia natural a meter la pata, ha intentado pasear sin perjuicios ni miedos por la canción urbana, la música latina y la experimentación en busca de la canción pop perfecta.

A pesar de la dificultad y el desmedido atrevimiento, lo consiguen con creces en gran parte de los dispares cortes de este trabajo.

'Peligros' es, además, su diario personal escrito sin censura y sin ninguna intención ni orden aparente, donde se enumeran una buena cantidad de errores vividos, estupideces y aeropuertos mal elegidos.

A lo largo de las diez canciones del disco, un torpe antihéroe romántico -nunca inocente- ama mal, quiere peor y es completamente incapaz de huir a tiempo o de reconducir los problemas antes de que estos exploten por los aires. Igual hay quién necesita que sucedan cosas para poder escribir la siguiente canción. Si vas a contar tu historia, cuéntala entera. Si eres ajeno al manual de buenas costumbres, esta es tu banda, la más errática de todas.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

24 de abril - Hangar 48 - Madrid 28 de mayo - La Vol - Barcelona