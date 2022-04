Grupo Mixto afea que el PSOE use los Fondos Europeos "como chantaje" en el debate de la ubicación del Museo Najerillense

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado este jueves la Proposición No de Ley en la que el Grupo Mixto solicitaba mantener en su actual ubicación el Museo Histórico Arqueológico Najerillense así como impulsar la puesta en valor y la promoción de la riqueza cultural y patrimonial del Museo entre los riojanos y los turistas que acudan a nuestra región.

Durante el debate de la propuesta y ante las palabras del diputado socialista, Roberto García quien ha dicho que si el "museo no se traslada, ponemos en peligro la llegada de los fondos que ya están proyectados", la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha pedido al PSOE que "no utilicen los Fondos Europeos como chantaje".

Previamente a esas declaraciones, el Grupo Parlamentario Mixto ha aceptado la enmienda presentada por Cs en la que, entre otros, se pedía la modificación del punto uno y que hacía referencia a convocar una reunión con el Ayuntamiento de Nájera y grupos municipales, asociaciones, colectivos y técnicos vinculados a la cultura de Nájera, y al Museo Najerillense, para poder tomar decisiones participativas con el propósito de que la ciudad pueda aprovechar la oportunidad del Valle de la Lengua".

En la reunión, además, se deberá tratar la ubicación del museo, "sin que se puedan tomar decisiones al respecto con carácter previo a la reunión".

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto ha defendido esta PNL ya que, a su juicio, "a todos nos debe preocupar el cuidado de nuestro entorno y la defensa de nuestra historia".

Como ha destacado "son muchos los edificios en nuestra comunidad que se han derruido y abandonado y ahora tenemos una gran oportunidad con los Fondos Europeos para utilizarlos con mesura, responsabilidad, coherencia y responsabilidad histórica".

La ciudad de Nájera "tiene un patrimonio que conservar y con el que mejorar la conciliación entre el Valle de la Lengua y el Camino de Santiago". Por tanto, ha indicado, "hay que darle a Nájera la relevancia que tiene y esta no es una iniciativa contra nadie si no para reivindicar la historia y la cultura de Nájera".

En el turno de portavoces, la diputada de Cs, Belinda León ha aprovechado su palabra para recordar a Henar Moreno que "ella tiene en la mano levantar el teléfono rojo para llamar a la presidenta regional y decirle que agilice este problema y se pongan de acuerdo".

En el caso del PP, la diputada Begoña Martínez Arregui, ha criticado que, en este asunto, "el Gobierno ha pecado de actuar de espaldas a la ciudadanía".

"No hay consenso en el municipio de Nájera a como distribuir esos fondos y por parte del Gobierno no se ha explicado bien".

Por su parte, ha indicado Arregui, "el Grupo Parlamentario Popular apoyará esta iniciativa porque recoge el pensamiento de la mayoría del pueblo de Nájera que están encantados de recibir la inversión de Fondos Europeos para la regeneración de su casco antiguo pero no a costa de desbaratar su seña de identidad como es este museo".

Además, ha asegurado, "es incomprensible que se tenga que deshacer este museo que es un símbolo del valle del Najerilla y un recurso de primera dimensión situado al lado del principal emblema de Nájera como es el Monasterio de Santa María La Real y si se realiza un cambio de emplazamiento del museo perjudicará a las visitas".

2,5 MILLONES DE EUROS

Por parte del PSOE, Roberto García Bretón, ha pedido la votación por separado de la PNL porque "esta puede ser clave para la recepción de los 2,5 millones de euros para el desarrollo de la ciudad de Nájera y de su casco histórico".

García Bretón ha destacado, además, que la postura que aprobó el Ayuntamiento de Nájera, certificando y valorando de forma muy positiva la inversión de 2,5 millones de euros prevista por el Gobierno de La Rioja en la ciudad. Se trata de la mayor

apuesta de un Ejecutivo regional en Nájera.

Un proyecto que se financia con fondos europeos a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que está enmarcado en el proyecto regional del Valle de la Lengua. Así, se rehabilitará el edificio que fue casa abacial y botica del monasterio Santa María la Real, donde actualmente se encuentran el Museo Histórico Arqueológico Najerillense y el Juzgado. Será esta una instalación clave del

Valle de la Lengua, destinada al turismo y a la cultura en español.

Asimismo, ha destacado se reformará la antigua iglesia de San Miguel, para crear un espacio más adecuado, donde se instalen el museo y el juzgado.

De esta forma, la ciudad de Nájera se convertirá en la puerta de entrada al Valle de la Lengua, repercutiendo de forma favorable a todos los sectores del municipio que se verán beneficiados de un proyecto que dinamizará el casco histórico e incrementará los atractivos turísticos.

Por todo ello, el diputado socialista Roberto García ha defendido la apuesta clara del Gobierno regional, señalando que, si el "Museo no se traslada, ponemos en peligro la llegada de los fondos que ya están proyectados".

En este punto, finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha pedido al PSOE que "no utilice los fondos europeos como chantaje".

"Nos pretenden chantajear con los Fondos Europeos para decirnos lo que tenemos que hacer o no" pero, como ha destacado Moreno, "el PSOE no tiene mayoría absoluta ni aquí ni en el Ayuntamiento de Nájera, nosotros respetamos la historia, las instituciones y la democracia participativa y no el respeto a los bandos que hoy defiende aquí el PSOE", ha afeado la diputada de IU La Rioja.

Finamente, ha indicado, "me remito al compromiso de mi organización con respecto a la utilización de los Fondos Europeos para invertir la situación que está viviendo este país y la clase trabajadora en nuestro país. En eso nos tendrán de la mano pero para utilizarlos como chantaje no. Nosotros votamos a favor de utilizar los Fondos Europeos correctamente".