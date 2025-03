Grupo Rioja espera que el vino se quede fuera de "guerra" arancelaria; "No tiene nada que ver en esta disputa comercial"

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Grupo Rioja, Íñigo Torres, espera que el vino "se quede fuera de esta guerra arancelaria" entre Estados Unidos y la Unión Europea porque "no tiene nada que ver en esta disputa comercial".

Íñigo Torres han respondido así a preguntas de los periodistas sobre su opinión ante la amenaza del presidente Trump de imponer unos aranceles de hasta el 200 por ciento a las bebidas alcohólicas de la UE.

Desde Grupo Rioja -matiza- "no haremos valoraciones hasta que haya una cuestión clara y concreta al respecto" porque "un día se dice una cosa y después la contraria. Entra en vigor un día y luego se retrasa... por lo tanto estamos a la espera".

"Ahora bien, sí que quiero aprovechar para decir que sería importante que, en la lista que la Unión Europea está elaborando de aranceles contrarios a nivel europeo, no se incluyan las bebidas, en este caso los vinos, porque creo que el vino no tiene que ver esta disputa comercial y no debería estar metido en esa guerra arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos".

COSECHA EN VERDE

En otro orden de asuntos, Torres califica de buena medida "las ayudas a la cosecha en verde" que, como recuerda, "son fondos de la Comisión Europea, propios del sector del vino, si no se usan se pierden, y creo que en estos momentos de dificultad es una buena medida que los fondos de cosecha en verde se pongan en marcha".

Ello -explica- "nos puede ayudar a seguir reequilibrando Rioja, que es la clave para que haya rentabilidad para todos".

Sobre la situación concreta del Grupo Rioja, "es verdad que debido a la reducción de las ventas estos últimos años, se nos acumula más vino del que nos gustaría dentro de las bodegas pero también es verdad que llevamos dos años con un plan de reequilibrio -este será el tercero- muy eficaz, movido desde el Consejo Regulador, donde estamos reduciendo de forma importante las existencias y reequilibrando la Denominación, que es lo más real".

GRUPO RIOJA

Grupo Rioja es la principal asociación bodeguera y la más antigua de Rioja, con 55 años de historia en los que ha contribuido de forma decisiva en la evolución y el prestigio de la Denominación. Agrupa a más de 60 firmas de todas las tipologías de La Rioja, Álava y Navarra, representando conjuntamente más del 75 por ciento de la comercialización de Rioja.