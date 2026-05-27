La Guardia Civil alerta a los estancos riojanos ante un repunte de la "estafa del CEO" o del "buen empleado" - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja, a través del Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) y del Equipo @, ha detectado durante las últimas semanas un repunte de llamadas relacionadas con la conocida como 'estafa del CEO-Jefe' o 'del buen empleado', dirigidas especialmente a expendurías de tabaco de la comunidad autónoma.

Estas tentativas coinciden con periodos de liquidación de impuestos, tasas y cánones, circunstancias que los delincuentes aprovechan para generar sensación de urgencia y presionar a los empleados de los establecimientos. El 'modus operandi' consiste en que el autor, haciéndose pasar por un gestor de licencias, un organismo oficial o un proveedor habitual del negocio, contacta telefónicamente con un empleado comunicándole la existencia de una supuesta deuda o pago pendiente que debe abonarse de manera inmediata.

Durante la llamada, el estafador aporta datos concretos sobre el responsable o propietario del establecimiento para dar credibilidad al engaño y asegura que éste ya conoce la situación, insistiendo en que no debe ser molestado ni contactado. En algunos casos, los delincuentes llegan incluso a utilizar a otra persona simulando la voz del superior o herramientas de inteligencia artificial capaces de imitarla para convencer al trabajador y reforzar la apariencia de autenticidad.

Los autores juegan con el miedo a posibles consecuencias inmediatas, como el corte del suministro eléctrico, la interrupción de servicios informáticos esenciales o la imposición de sanciones y recargos económicos. Incluso pueden llegar a realizar una segunda llamada haciéndose pasar por la entidad sancionadora o el organismo afectado para aumentar la presión psicológica sobre la víctima.

El objetivo final es comprometer emocionalmente al empleado y hacerle creer que resolver personalmente el problema es urgente y beneficioso para la empresa, llegando incluso a insinuar que el responsable del negocio podría responsabilizarle si no actúa con rapidez. Una vez que logran ganarse la confianza de la víctima, los delincuentes indican cómo debe efectuarse el pago, intentando en todo momento que la comunicación telefónica no se interrumpa para evitar que el trabajador consulte con otras personas.

Los métodos de pago más habituales son el envío de dinero en efectivo mediante locutorios u otros establecimientos habilitados, transferencias inmediatas, pagos a través de Bizum o la compra de tarjetas prepago o monederos virtuales cuyos códigos de canjeo deben facilitarse posteriormente por teléfono. En algunos casos, los autores llegan a convencer al empleado para que adelante dinero de su propio bolsillo o acceda a la caja del establecimiento con el fin de completar la operación.

De hecho, uno de estos intentos delictivos logró consumarse recientemente en un estanco de la capital riojana, donde los autores consiguieron estafar cerca de 3.000 euros mediante este procedimiento. Asimismo, la Guardia Civil ha tenido conocimiento de otras tres tentativas similares dirigidas a diferentes expendurías de tabaco de La Rioja, que pudieron ser frustradas gracias a la rápida reacción de los empleados y responsables de los establecimientos.

Además, este tipo de estafa no se limita únicamente a los estancos, habiéndose detectado también casos en establecimientos de restauración, como bares, restaurantes y cafeterías. En este sentido, dos de estos fraudes llegaron a consumarse recientemente en la Rioja Baja, donde los autores lograron hacerse con 1600 euros mediante el mismo procedimiento. Para prevenir estas estafas, se recomienda a titulares y empleados de estancos: Verificar siempre la veracidad No realizar ningún pago sin confirmar por vías oficiales la existencia de la deuda, ignorando la presión y urgencia impuestas por el estafador.

Contactar inmediatamente con el responsable

Nunca actuar sin consultar con el titular del establecimiento, aunque el interlocutor insista en no hacerlo.

Evitar facilitar datos personales o internos Los estafadores pueden estar cruzando información con otros cómplices para dar mayor credibilidad al engaño.

Informar y formar a los empleados Los responsables deben comunicar este modus operandi a toda la plantilla, especialmente en periodos de mayor riesgo.

Denunciar inmediatamente si el estafador consigue su objetivo o se detecta un intento, debe comunicarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para activar medidas preventivas.