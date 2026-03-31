La Guardia Civil detiene a dos personas por robo con fuerza en una vivienda de Alberite - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un varón de 41 años y a una mujer de 36 como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda. Ambos cuentan con un amplio historial delictivo. Además, contra la mujer también se ha tramitado una denuncia por infracción administrativa a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, por falta de respeto y consideración a los agentes.

La actuación se inició en la localidad de Villamediana de Iregua, cuando agentes de la USECIC que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana detectaron a dos individuos conocidos por su implicación en hechos delictivos. Ambos al percatarse de la presencia policial mostraron un evidente estado de nerviosismo y actitud esquiva mientras portaban una bolsa en la mano que querían ocultar.

Tras ser interceptados e identificados, los agentes procedieron a la inspección de la bolsa, en la que localizaron diversas piezas de joyería y bisutería. Los implicados no pudieron acreditar su lícita procedencia, incurriendo en continuas contradicciones sobre su origen, lo que incrementó las sospechas de que los objetos pudieran haber sido sustraídos recientemente.

Ante estos indicios, y tras detectar el vehículo de uno de los implicados en las inmediaciones, los agentes realizaron una inspección del mismo, localizando en su interior un pasamontañas y el bombín de una cerradura, elementos compatibles con la comisión de robos con fuerza en viviendas. Por todo ello, las actuaciones fueron puestas a disposición de agentes de Seguridad Ciudadana del Puesto de Villamediana de Iregua para el total esclarecimiento de los hechos.

La investigación abierta permitió determinar que ambos individuos habían accedido a una vivienda ubicada en la localidad de Alberite tras forzar sus elementos de seguridad, actuando de forma planificada y aprovechando la ausencia de sus moradores. En el interior sustrajeron diversas piezas de joyería y bisutería, que han sido recuperadas en su mayor parte.

Finalmente, los dos implicados fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.