La Guardia Civil detiene en Logroño a dos integrantes de un clan familiar dedicado al hurto de cobre

Uno de los dettenidos pillado por las cámaras de segurdad - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja, en el marco del 'Plan Nacional contra el Robo de Cobre', ha detenido a dos varones de 24 y 40 años, e investiga a un tercero de 43, todos de nacionalidad española y residentes en Bilbao, como presuntos autores de dos delitos de hurto cometidos en una empresa ubicada en el polígono industrial El Sequero, en la localidad de Agoncillo.

Estas tres personas forman parte de un clan familiar itinerante asentado en Bilbao, presuntamente dedicado de manera continuada al hurto de cobre y otros metales en polígonos industriales del norte de España. Este grupo se caracteriza por su movilidad entre provincias, el uso de distintos vehículos para dificultar la acción policial y la evitación de la vinculación entre hechos delictivos cometidos en diferentes territorios.

La investigación se inició a raíz de una denuncia por varios hurtos de cobre en la citada empresa, por un valor cercano a los 29.000 euros. En uno de los hechos, los autores sustrajeron aproximadamente 40.000 metros de cable de cobre en pocos minutos. Posteriormente, regresaron al mismo enclave y se apoderaron de varios rollos de cobre con un peso total de 166 kilogramos.

A partir de las primeras actuaciones, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil en Logroño lograron identificar a los cuatro presuntos autores, que habrían actuado de forma organizada y planificada, distribuyendo funciones de vigilancia, conducción y ejecución material de los hurtos.

Además, pudieron constatar numerosos desplazamientos de los sospechosos desde la provincia de Vizcaya hacia el entorno industrial de Logroño y Agoncillo, principalmente a través de la autopista AP-68. Estos movimientos, efectuados con una periodicidad casi diaria, tenían como finalidad realizar reconocimientos previos, detectar empresas vulnerables, localizar material fácilmente accesible y estudiar posibles rutas de huida.

El análisis de toda la información recabada permitió determinar el modus operandi del grupo, que accedía a los polígonos industriales a bordo de una furgoneta y descendía del vehículo vestido con ropa de trabajo y chalecos reflectantes, con el fin de pasar desapercibidos e integrarse en el entorno laboral. Con esta información, la Guardia Civil estableció un dispositivo específico de vigilancia discreta en los accesos y principales vías de comunicación de los polígonos industriales.

Durante el operativo, los agentes detectaron a dos de los sospechosos cuando circulaban a bordo de una furgoneta por el polígono industrial Lentiscares.

Por motivos de seguridad vial y con el objetivo de no comprometer el operativo ni generar situaciones de riesgo para el resto de usuarios de la vía, se optó por mantener un seguimiento controlado del vehículo hasta que accedió al polígono industrial La Portalada, en Logroño, momento en el que se procedió a su interceptación y a la detención de sus ocupantes. Como resultado de esta actuación y de forma paralela, el tercer autor de los robos fue localizado y puesto bajo investigación en la localidad cántabra de Castro Urdiales. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

De hecho, ya se han dictado orden de búsqueda, localización y detención sobre el cuarto individuo implicados en los hechos. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.