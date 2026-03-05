La Guardia Civil esclarece 45 robos en viviendas y trasteros de Haro y Gimileo - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja da por finalizada la operación 'Capoeir', que ha permitido detener a dos jóvenes de 20 y 22 años, naturales de Brasil y con residencia en Haro, como presuntos autores -en distintos grados de participación- de un total de 45 delitos de robo con fuerza y tentativas: 26 en trasteros y 19 en viviendas, perpetrados en las localidades de Haro y Gimileo.

Sobre un tercer implicado, un joven de 19 años, natural de Bulgaria y residente en Cantimpalos (Segovia), se ha dictado una orden de búsqueda, localización y detención, al estar igualmente señalado como presunto autor de los referidos hechos. Estos individuos actuaban siguiendo un modus operandi perfectamente planificado.

Antes de cada robo, realizaban un reconocimiento de la zona, estudiaban las vías de escape y seleccionaban cuidadosamente el inmueble que iban a atacar. Operaban de madrugada, aprovechando la ausencia de movimiento y la mayor vulnerabilidad de los edificios, y empleaban fuerza física y herramientas para fracturar puertas de acceso tanto a trasteros como a viviendas.

Una vez en el interior, sustraían objetos de fácil transporte y rápida salida en el mercado ilícito, centrando su acción en herramientas, material electrónico, bicicletas, patinetes, televisores y otros efectos de alto valor y sencilla reventa. El valor de los efectos sustraídos en estas acciones delictivas superó los 20.000 euros, mientras que los daños ocasionados en los inmuebles afectados excedieron los 12.000 euros, lo que da una idea del importante perjuicio económico causado a las víctimas.

La investigación ha permitido constatar que ya habían sido detenidos con anterioridad por otros 19 robos en trasteros en la provincia de Salamanca, cometidos mediante el mismo procedimiento, lo que evidencia la continuidad delictiva y la especialización de los implicados.

Esta operación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Apoyo de Haro, se enmarca en el 'Plan contra el Robo en Viviendas', que la Guardia Civil desarrolla en todo el territorio nacional con el objetivo de prevenir y combatir los delitos contra el patrimonio, reforzando la seguridad ciudadana, especialmente en zonas residenciales y rurales.

La investigación se inició meses atrás, tras detectarse un aumento sostenido y significativo de robos con fuerza en trasteros comunitarios y segundas residencias de las localidades riojanas de Haro y Gimileo. Esta sucesión de hechos delictivos generó una creciente preocupación entre los vecinos, motivada por la persistencia de los asaltos y la sensación de inseguridad en las zonas afectadas.

La intensidad de la actividad delictiva quedó patente al comprobarse que los autores habían llegado a actuar hasta en tres ocasiones en un mismo edificio de viviendas y en dos ocasiones en un mismo chalé. En uno de los robos, incluso, fueron sorprendidos por el morador de una vivienda, lo que les obligó a huir del lugar.

Estos hechos motivaron el refuerzo de los servicios preventivos y el despliegue de medios técnicos y operativos, con el objetivo de intensificar la vigilancia, prevenir nuevos asaltos y garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana.

El análisis preliminar de cada uno de los robos permitió a los investigadores establecer un perfil nítido de los sospechosos. La repetición sistemática del patrón delictivo -con horarios, un modus operandi constante y una selección de objetivos muy específica- facilitó centrar las actuaciones sobre tres individuos concretos. Para cometer su actividad delictiva, empleaban herramientas contundentes para fracturar las puertas de entrada tanto de viviendas como de trasteros.

En estos últimos, accedían apalancando la parte inferior de las puertas o forzando las cerraduras, llegando incluso a practicar orificios por los que podían introducirse. Mientras tanto, uno de ellos ejercía labores de vigilancia, controlando la presencia de vecinos o patrullas policiales y manteniendo en todo momento un estricto control del entorno para evitar ser sorprendidos. La operación culminó con la detención de dos de los implicados y la emisión de una orden de búsqueda, localización y detención para el tercero.