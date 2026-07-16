La Guardia Civil incorpora 112 nuevos agentes para reforzar la seguridad en los municipios de La Rioja

Haro, Logroño y Calahorra se reparten el grueso del nuevo contingente que eleva a 910 los efectivos totales en la región

La Guardia Civil incorpora 112 nuevos agentes para reforzar la seguridad en 173 municipios de La Rioja
La Guardia Civil incorpora 112 nuevos agentes para reforzar la seguridad en 173 municipios de La Rioja - GUARDIA CIVIL LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 16 julio 2026 12:47
Seguir en

   LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Las dependencias de la 10.ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja han acogido este jueves el acto de bienvenida a los 112 nuevos agentes que se incorporan a la comunidad. El evento ha estado presidido por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, acompañada por el coronel jefe de la 10.ª Zona, Enrique Moure.

   Ambos han trasladado a los nuevos guardias civiles un mensaje de reconocimiento, compromiso y vocación de servicio público, deseándoles éxito y una fructífera estancia en sus respectivos destinos.

   La llegada de estos 112 agentes supone un importante refuerzo para las unidades de Seguridad Ciudadana desplegadas por todo el territorio riojano, contribuyendo a mejorar la capacidad operativa y la calidad del servicio que la Guardia Civil presta a la ciudadanía.

   Los nuevos efectivos han sido destinados a 24 de los 25 puestos de las tres compañías territoriales, encargadas de garantizar la seguridad en 173 de los 174 municipios de La Rioja, es decir, en todo el territorio autonómico a excepción de la capital, Logroño.

   La distribución de los agentes por compañías es la siguiente:

   1.ª Compañía de Haro: 45 agentes (28 hombres y 17 mujeres).

   2.ª Compañía de Logroño: 34 agentes (20 hombres y 14 mujeres).

   3.ª Compañía de Calahorra: 32 agentes (26 hombres y 6 mujeres).

   Compañía Plana Mayor de La Rioja, Núcleo de Servicios de Logroño: 1 agente (hombre).

   Del total de los nuevos agentes incorporados, el 67% son hombres y el 33% mujeres. Esta incorporación permite que la presencia femenina en la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja alcance ya el 20% del total de la plantilla, reflejo del progresivo aumento de mujeres que se incorporan al Instituto Armado.

   Con la incorporación de estos efectivos, la plantilla de la 10ª Zona y del Sector de Tráfico en La Rioja asciende a un total de 910 agentes (737 hombres y 173 mujeres).

   Este refuerzo optimiza la capacidad operativa del Instituto Armado y consolida su despliegue en el medio rural, lo que se traducirá en una atención ciudadana más rápida y eficiente, tanto en la seguridad diaria como en situaciones de emergencia o rescate. Así, mediante la prevención y la cercanía, la región afianza su posición entre las comunidades más seguras del país.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado