La Guardia Civil investiga la agresión que han sufrido dos jóvenes en El Rasillo

Pueblo de El Rasillo en La Rioja - LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto diligencias para el esclarecimiento de una agresión ocurrida durante la madrugada de hoy en la localidad riojana de El Rasillo, en la que dos jóvenes han resultado heridos.

Los agentes investigan las circunstancias en las que se produjeron los hechos y trabajan en la recopilación de todos los datos, indicios y testimonios necesarios para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

Por el momento, no se facilitarán más detalles con el fin de preservar el correcto desarrollo de las actuaciones y garantizar el buen curso de la investigación, ha concluido el Instituto Armado.