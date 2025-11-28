La Guardia Civil investiga a un conductor de 25 años por conducción temeraria en la N-111 - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de La Rioja, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), ha instruido diligencias en las que se investiga a un varón de 25 años, vecino de Logroño, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria y generar un grave peligro para la seguridad del tráfico.

La investigación se activó tras la colaboración de un ciudadano, que entregó un vídeo en el que se apreciaban maniobras de extrema peligrosidad protagonizadas por un turismo Volkswagen Taigo. El vehículo circulaba por la carretera N-111, sentido creciente, entre los puntos kilométricos 320 y 322,500, dentro del término municipal de Lardero.

El análisis de las imágenes permitió comprobar cómo el turismo circulaba sin mantener la distancia de seguridad, efectuaba bruscos cambios de trayectoria dentro del carril y rebasaba la línea continua en un tramo curvo y de escasa visibilidad, donde el adelantamiento está expresamente prohibido. Se trata además de una zona con antecedentes de siniestralidad, en la que en los últimos años se han producido varios accidentes, algunos de ellos con víctimas mortales, lo que acentúa la gravedad de la conducta del investigado

Durante estas maniobras, el conductor invadió el carril contrario, obligando a varios vehículos a frenar de manera repentina y apartarse hacia el margen derecho para evitar una colisión frontal. También se le observa atravesando zonas de obras, utilizando el arcén para adelantar e incrementando el riesgo al circular en horario nocturno y con un notable volumen de tráfico.

Gracias al vídeo aportado por la ciudadanía, los agentes del GIAT lograron identificar tanto el vehículo, propiedad de una empresa, como a su conductor, que ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial, por lo que el conductor podría enfrentarse a penas de prisión, multa económica y retirada del permiso de conducción.

La Guardia Civil desea reconocer y agradecer la implicación ciudadana, que una vez más ha resultado esencial para detectar conductas irresponsables, facilitar la identificación de sus autores y reforzar la seguridad vial en las carreteras riojanas.